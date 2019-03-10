الشرطة, تقتحم, مصلى, باب, الرحمة, وتأخذ, قياساته,

افادت مصادر اعلامية فلسطينية ان قوات من الشرطة الاسرائيلية اقتحمت مصلى باب الرحمة، فيما واصل المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الاقصى خلال فترة الاقتحامات اليومية عبر باب المغاربة.

واضافت المصادر أن القوات اقتحمت مصلى باب الرحمة، وقامت بتصوير جدرانه الداخلية، وأخذت قياسات المبنى.وعند ساعات الظهيرة منع أحد حارس الاقصى أفراد الشرطة من اقتحام مصلى باب الرحمة بحذائه، وتمركزت الشرطة عدة دقائق على بابه ثم انسحبت من المكان.واقتحم 129 يهوديا من المستوطنين والطلاب الجامعات والمعاهد المسجد الاقصى عبر باب المغاربة، وقاموا بجولة في ساحاته، بحراسة مشددة من الشرطة ، ومنعت الشرطة سيدة ومواطنا من الدخول إلى الأقصى لأداء صلاة الظهر، وواصلت حجز هويات المصلين خاصة من الشبان والنساء قبل الدخول الى الأقصى خاصة خلال فترة الاقتحامات.وجددت جماعات الهيكل المزعوم دعواتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الخاصة بها، لاقتحام مصلى باب الرحمة في المسجد الاقصى الخميس القادم.