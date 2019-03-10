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طرعان:اعمال تخريب في حضانة خطوات حكيمة والمجلس المحلي يستنكر



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يدين مجلس طرعان المحلي، الاعتداء على الممتلكات العامة في القرية وآخرها الاعتداء على حضانة خطوات حكيمة، في مجمع الروضات في الحي الغربي، فجر الأحد، وانتهاك حرمتها وإشعال النيران والحاق الأضرار بألعاب الأطفال وبمستلزماتها وتجهيزاتها التي تخدم أطفالنا جميعاً. 

بلطف من الله لم تمتد ألسنة النيران لتطال باقي الصفوف في مجمع الروضات، وإلا لكانت العواقب وخيمة أكثر. هذا العمل الجبان والمخزي مرفوض، وهو تجاوز لكافة الخطوط الحمراء، فالاعتداء على الممتلكات العامة التي تخدم الأهالي جميعا والأطفال، لا يختلف في جوهره عن الاعتداء على مقدساتنا وبيوت العبادة، ويستوجب ما يحصل من الجميع موقفاً موحداً، ومن الشرطة أن تأخذ دورها، لنمنع الاعتداء القادم، ولنمضي بطرعان قدماً نحو مستقبل أفضل. عشتم وعاشت طرعان آمنة ومستقرة.




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