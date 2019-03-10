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نتنياهو: إسرائيل ليست دولة كل مواطنيها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



صرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إن إسرائيل ليست دولة كل مواطنيها بل الدولة القومية للشعب اليهودي فقط.


وفي حسابه على موقع الانستغرام أوضح السيد نتنياهو انه ما من مشكلة مع المواطنين العرب اذ انهم متساوو الحقوق مشيرا الى ان حكومة الليكود وظفت في المجتمع العربي أكثر من أي حكومة أخرى.

جاءت اقوال رئيس الوزراء هذه ردًا على انتقادات وجهتها احدى مقدمات البرامج التلفزيونية الشهيرة لسياسات الحكومة حيال المواطنين العرب.
نتنياهو: إسرائيل ليست دولة كل مواطنيها




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