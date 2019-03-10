نتنياهو:, إسرائيل, ليست, دولة, كل, مواطنيها,

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عقد هذا الأسبوع اجتماع انتخابي في مقر القائمة الموحدة في قرية جسر الزرقاء حضره...
يدين مجلس طرعان المحلي، الاعتداء على الممتلكات العامة في القرية وآخرها الاعتداء...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان عامل يبلغ من العمر 59 عاماً...
بعد الاضراب الذي أعلن عنه أولياء أمور في طمرة الزعبية، بالمدرسة الابتدائية،...
أصيب شاب يبلغ من العمر 25 عاماً بجراح بالغة الخطورة أثر تعرضه للدهس على شارع 65 قرب...
قام ثلاثة قضاة من المحكمة المركزية في الناصرة بتفقد مسرح جريمة الشابة يارا ايوب (16...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم كمال عطيلة أن يوم...
تحت رعاية رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، وبحضور جمهور غفير، نظم مركز...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل أن قوات معززة من الشرطة هرعت الى بلدة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تم استدعاء خبراء...