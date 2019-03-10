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اصابة عامل سقط عن علو في ورشة بناء في القدس



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان عامل يبلغ من العمر 59 عاماً أصيب بجراح وصفت بالمتوسطة أثر سقوطه عن ارتفاع في احدى ورشات البناء في مدينة القدس ظهر اليوم الاحد .


الطواقم الطبية نقلت المصاب الى المستشفى لاستكمال العلاج , الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة عامل سقط عن علو في ورشة بناء في القدس




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