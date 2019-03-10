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كوتينيو يقترب من خيانة مزدوجة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير صحفي بريطاني، أن البرازيلي فيليب كوتينيو، جناح فريق برشلونة الإسباني، أقدم على خطوة مفاجئة نحو خيانة الفريق الكتالوني.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن كوتينيو تحدث مع عدد من لاعبي مانشستر يونايتد، بشأن انتقاله إلى صفوف الشياطين الحمر، في صفقة تقدر بـ100 مليون يورو.
وأشارت إلى أن اليونايتد ليس الوحيد المهتم بخدمات كوتينيو، ولكن باريس سان جيرمان يراقب أيضًا موقف النجم البرازيلي.
واعترف كوتينيو بأنه يفتقد اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، موضحًا أنه يدرك عدم رغبة ناديه السابق (ليفربول) في إعادته.
وأوضحت الصحيفة أن قرار كوتينيو بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، لن يسعد جمهور ليفربول الذي كان يدعمه بقميص الريدز، خاصة أن العودة إلى البريميرليج عبر بوابة الغريم الأزلي، يمثل خيانة لقلعة الأنفيلد.
يذكر أن كوتينيو تعرض لصافرات استهجان من جماهير برشلونة في مباراة، أمس السبت، أمام رايو فاليكانو بالدوري الإسباني، بسبب تراجع مستوى اللاعب البرازيلي في الموسم الحالي.
كوتينيو يقترب من خيانة مزدوجة




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