كوتينيو, يقترب, من, خيانة, مزدوجة,

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رد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، على أنباء ترشيحه لتولي تدريب...
حقق برشلونة انتصارًا غاليًا بنتيجة (3-1) على رايو فاليكانو، مساء اليوم السبت، في...
واصل أتلتيكو مدريد، مطاردته برشلونة على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما...
كشف تقرير صحفي إسباني، أن نادي ريال مدريد تحرك لضم لاعب باريس سان جيرمان المعار...
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، عن ظهور مرشح مفاجئ على قائمة اهتمامات ريال...
ذكرت تقارير صحفية أن المدافع البرازيلي مارسيلو اتفق مع نادي يوفنتوس الإيطالي على...
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، أنه فتح تحقيقا حول ما إذا كان مانشستر...
نشر المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم عبر حسابه الرسمي في تويتر، قائمة اللاعبين...
كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن إدارة ريال مدريد قررت إقالة الأرجنتيني سانتياغو...
قرر النجم البرازيلي مارسيلو، الظهير الإيسر لنادي ريال مدريد الإسباني، أن يقفز من...