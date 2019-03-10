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30 مؤشرا على نقص المغنيسيوم بالجسم.. منها الصداع والأرق



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يعتبر المغنيسيوم من أهم العناصر التي يحتاجها الجسم، والتي تخزن في العظام والأسنان والعضلات، وعلى الرغم من أن نقصه يعتبر أمراً يتجاهله كثيرون إلا أنه قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا كان هذا النقص حاداً.

فالمغنيسيوم عامل مساعد لأكثر من 300 أنزيم ينظم التفاعلات الكيميائية الحيوية المتنوعة في الجسم، بما في ذلك تركيب البروتين، وظائف العضلات والأعصاب، التحكم في نسبة الجلوكوز بالدم، وتنظيم ضغط الدم.
كما أنه يلعب دوراً في النقل النشط لأيونات الكالسيوم والبوتاسيوم عبر أغشية الخلايا، وهي عملية مهمة لتوصيل النبض العصبي وتقلص العضلات ونبض القلب بشكل طبيعي.
ويعتبر بعض الناس أكثر عرضة لنقص المغنيسوم، مثل هؤلاء الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي، السكري، أو البالغين فوق سن الخمسين.
لذلك فمن المهم معرفة احتياجات الجسم من هذا العنصر ومؤشرات نقصه في الجسم، وهذا ما يقدمه لنا موقع "ديلي هيلث بوست Daily Health Post" المعني بالصحة وهي كالآتي:
1- القلق والتوتر2- النوبات الصرعية3- الدوار4- الارتباك5- التهاب المثانة6- فقدان الذاكرة7- قد يسبب العطش الشديد واحتباس السوائل إذا صاحبه نقص البوتاسيوم8- تشنجات العضلات9- الصداع النصفي10- مشاكل القلب11- ارتفاع ضغط الدم12- الاكتئاب13- جلطات الدم14- صعوبة البلع15- الربو16- أمراض الكبد والكلى17- نقص الكالسيوم18- اضطرابات الامعاء19- الارتعاش20- هشاشة العظام21- الإمساك22- الإعياء23- مرض السكري من النوع الثاني24- صعوبات في الجهاز التنفسي25- الغثيان26- مشاكل الخصوبة (صعوبة الحمل، الإجهاض المتكرر، الولادة المبكرة وكذلك تسمم الحمل)27- الأرق28- متلازمة رينود والتي قد تسبب برودة الأطراف مع تغير لونها والشعور بالتنميل فيها.29- اضطرابات المزاج30- نقص السكر في الدم
ولتلافي نقص المغنيسيوم بالجسم ينصح خبراء التغذية بالحرص على تنوع نظامكم الغذائي بحيث يتضمن فيتامين "D3"، وفيتامين "B1" (الثيامين)، والسيلينيوم والذي يتوفر في الجوز البرازيلي، وفيتامين "E" والموجود في الأفوكادو وفيتامين "B6" الموجود في العدس.
30 مؤشرا على نقص المغنيسيوم بالجسم.. منها الصداع والأرق




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