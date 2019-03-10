وزارة, التربية, والتعليم, والجلبوع, تطالبان, بعودة, طلاب, طمرة, الزعبية, إلى, مقاعد, الدراسة, بشكل, فوري,

بعد الاضراب الذي أعلن عنه أولياء أمور في طمرة الزعبية، بالمدرسة الابتدائية، طالبت وزارة التربية والتعليم لواء الشمال، والمجلس الاقليمي الجلبوع، بعودة الطلاب فورًا إلى مقاعد الدراسة.

وجاء في بيان مشترك من د.أورنا سمحون، مديرة لواء الشمال في وزارة التربية والتعليم، وعوفيد نور، رئيس المجلس الاقليمي الجلبوع: نحن لا نستطيع العمل مع تعامل بطريقة تهديد وقّوة كالتي تعامل بها أولياء الأمور، يؤسفنا أنهم اختاروا هذه الطريق، خصوصًا وأننا كنا قد بدأنا بمحادثات معهم، والحديث يدور عن موضوع غير معقد وبالإمكان التواصل لاتفاق سريع بين الأطراف، والإضراب لا يكون الخطوة الاولى في الاحتجاج كما فعلوا ..وجاء في البيان: نطالب وقف الاضراب بشكل فوري وإعادة الطلاب إلى مقاعد الدراسة حتى نتمكن من التقدم والوصل لاتفاق لصالح الطلاب بطريقة مشتركة، نطالب الجميع بتحمل المسؤولية فمصلحة الطلاب فوق كل شيء، ومع عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة سنتوصل لاتفاقات بشكل فوري.