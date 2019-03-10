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اصابة حرجة لشاب تعرض للدهس على شارع 65 قرب مفرق عرعرة



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أصيب شاب يبلغ من العمر 25 عاماً بجراح بالغة الخطورة أثر تعرضه للدهس على شارع 65 قرب مفرق عرعرة صباح اليوم الاحد , الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان وقامت بنقل الشاب الى المستشفى لاستكمال العلاج .


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق وقامت باغلاق الشارع من الاتجاهين .




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