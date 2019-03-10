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قضاة المحكمة المركزية يتفقدون مسرح جريمة قتل يارا ايوب في الجش



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قام ثلاثة قضاة من المحكمة المركزية في الناصرة بتفقد مسرح جريمة الشابة يارا ايوب (16 عاماً) في بلدة الجش , حيث قام القضاة بتفقد المخبز الذي قتلت فيه يارا بحسب لائحة الاتهام بحضور محققين من وحدة التحقيقات المركزية اليمار.


المحاميان باسل فلاح وحاتم دوحه أكدا أن حضور القضاه الى مسرح الجريمة يدل أنه هناك معلومات خاطئة وربما التحقيقات غير واضحة .





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