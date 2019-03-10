تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-10 14:25:02 اجتماع انتخابي لتحالف الموحدة والتجمع في جسر الزرقاء بحضور النائب مسعود غنايم |  2019-03-10 14:22:31 الشرطة تقتحم مصلى باب الرحمة وتأخذ قياساته |  2019-03-10 13:02:49 طرعان:اعمال تخريب في حضانة خطوات حكيمة والمجلس المحلي يستنكر |  2019-03-10 12:53:26 نتنياهو: إسرائيل ليست دولة كل مواطنيها |  2019-03-10 12:34:48 اصابة عامل سقط عن علو في ورشة بناء في القدس |  2019-03-10 11:59:23 كوتينيو يقترب من خيانة مزدوجة |  2019-03-10 11:57:28 30 مؤشرا على نقص المغنيسيوم بالجسم.. منها الصداع والأرق |  2019-03-10 11:50:02 وزارة التربية والتعليم والجلبوع تطالبان بعودة طلاب طمرة الزعبية إلى مقاعد الدراسة بشكل فوري |  2019-03-10 11:27:07 اصابة حرجة لشاب تعرض للدهس على شارع 65 قرب مفرق عرعرة |  2019-03-10 11:12:52 قضاة المحكمة المركزية يتفقدون مسرح جريمة قتل يارا ايوب في الجش |  2019-03-10 10:45:34 تحطم طائرة إثيوبية على متنها 149 راكبا و8 من أفراد الطاقم |  2019-03-10 09:38:36 احتفال مميز لتكريم المرأة في طرعان بتنظيم المركز الجماهيري والمجلس المحلي |  2019-03-10 09:33:14 العثور على قنبلة داخل مبنى مجلس يركا المحلي والشرطة تهرع للمكان |  2019-03-10 09:31:33 كفر مصر تفجع بوفاة الشابة وفاء عبد الكريم مصطفى زعبي |  2019-03-10 09:29:50 العثور على قذيفة هاون في ورشة بناء بالقدس |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تحطم طائرة إثيوبية على متنها 149 راكبا و8 من أفراد الطاقم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تحطمت طائرة إثيوبية، اليوم الأحد، كانت متجهة إلى نيروبي وعلى متنها 149 راكبا و8 من أفراد الطاقم.  وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، تحطم الطائرة، معربا عن خالص تعازيه لأهالي الضحايا.  وكتب على "تويتر" يقول "يود مكتب رئيس الوزراء، نيابة عن حكومة وشعب إثيوبيا، أن يعرب عن أعمق تعازيه لأسر الذين فقدوا أحبائهم على طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية بوينغ 737 في رحلة متجهة إلى نيروبي في كينيا هذا الصباح".


​من جهته، قال المتحدث باسم شركة الخطوط الإثيوبية إنه "تأكد وقوع الحادثة في الساعة 8.44 صباحا".
كما أعلنت بدء عملية إنقاذ لركاب الطائرة المحطمة، ولا معلومات مؤكدة عن ناجين أو ضحايا. 
تحطم طائرة إثيوبية على متنها 149 راكبا و8 من أفراد الطاقم




كلمات متعلقة

تحطم, طائرة, إثيوبية, على, متنها, 149, راكبا, و8, من, أفراد, الطاقم,

تابعونــا

تركيا تلقي القبض على مهربي آثار وبحوزتهم توراة مكتوبة بخط اليد تركيا تلقي القبض على مهربي آثار وبحوزتهم توراة مكتوبة بخط اليد 2019-03-09 | 23:03:02

ألقت قوات الأمن التركية القبض على ثلاثة مهربي آثار أمس بينهم مواطن سوري، أحضروا...

أمريكا تتهم السلطة الفلسطينية بـ"اختلاق أزمة" بسبب أموال المقاصة أمريكا تتهم السلطة الفلسطينية بـ"اختلاق أزمة" بسبب أموال المقاصة 2019-03-09 | 14:32:29

اتهمت الولايات المتحدة السلطة الفلسطينية باختلاق أزمة برفضها أول مبالغ شهرية يتم...

نصر الله: المقاومة ستزداد قوة وعدداً وعدة والعقوبات علينا جزء من الحرب المالية الاقتصادية النفسية نصر الله: المقاومة ستزداد قوة وعدداً وعدة والعقوبات علينا جزء من الحرب المالية الاقتصادية النفسية 2019-03-08 | 19:49:29

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في الاحتفال بالذكرى الـ30 لتأسيس “هيئة دعم...

ماي تحذر: بريطانيا قد لا تخرج أبدا من الاتحاد الأوروبي ماي تحذر: بريطانيا قد لا تخرج أبدا من الاتحاد الأوروبي 2019-03-08 | 19:48:29

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن نواب مجلس العموم يواجهون "خيارا...

40 ألف حسناء روسية يخدمن في القوات المسلحة بعضهن في مناصب هامة 40 ألف حسناء روسية يخدمن في القوات المسلحة بعضهن في مناصب هامة 2019-03-08 | 16:53:53

كشفت نائبة وزير الدفاع الروسي، تاتيانا شيفتسوفا، عن أن أكثر من 40 ألفا من حسناوات...

الآلاف يحتشدون في "جمعة الحسم" بالجزائر الآلاف يحتشدون في "جمعة الحسم" بالجزائر 2019-03-08 | 16:51:27

احتشد آلاف المتظاهرين في العاصمة الجزائرية فيما أطلق عليه "جمعة الحسم"، احتجاجا...

الحريري وأول وزيرة داخلية في العالم العربي يغرّدان في يوم المرأة العالمي الحريري وأول وزيرة داخلية في العالم العربي يغرّدان في يوم المرأة العالمي 2019-03-08 | 14:12:34

غرد رئيس حكومة لبنان، سعد الحريري، بمناسبة يوم المرأة العالمي معتبرا عدم...

مناسبة للعرفان والاعتراف.. العالم يحتفل بعيد المرأة مناسبة للعرفان والاعتراف.. العالم يحتفل بعيد المرأة 2019-03-08 | 09:57:51

اليوم العالمي للمرأة، أو عيد المرأة، يوم للوقوف عند نضالات ومعاناة المرأة وكذلك...

مؤذن أخرس في مصر مؤذن أخرس في مصر 2019-03-08 | 08:27:06

كشف عضو في لجنة الفتوى بالأزهر الشريف في مصر، عن تعيين مؤذن أخرس في وزارة الأوقاف...

أبو ردينة: سنواجه كل من يحاول تصفية القضية الفلسطينية أبو ردينة: سنواجه كل من يحاول تصفية القضية الفلسطينية 2019-03-08 | 05:53:21

أعلن وزير الإعلام ونائب رئيس الوزراء والمتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حريق هائل مدرسة الرازي الناصرة اخلاء طلاب اشواك اطفاء اخماد نار دخان كثيف عصابة نصب احتيال عرعرة المثلث اكثر من مليون شيكل اعتقال بنوك زبائن قاصران تحطيم زجاج مدرسة تخريب ممتلكات الطيبة مدينة لائحة اتهام محكمة التوقيت الشتوي بدء العمل بموجب الساعة ترجيع اعادة عقارب ساعة واحدة نفق الجيش الاسرائيلي غزة داخل اسرائيل قطاع احباط المقيبله مصرع رجل انفجار اطار عجلة شاحنة اسعاف شرطة محل تصليح بناشر مرج ابن حسني زيادات عامر الجلبواع عامل مصرع طفل رضيع غرقا غرق توفى وفاة حمام منزل بيت شفاعمرو مدينة محمد سواعد رضيع تمديد اعتقال سلمان عامر رئيس مجلس محلي جولس قتل منير نبواني اطلاق نار محكمة حملة شرطة مسجاف مصادرة سيارات معدلة تراكتورواتلائحة اتهام عرابة كفر كنا حركة اسلامية نشاط دعم مادي المرابطون المرابطين مشروع المسجد الاقصى المبارك ازدحامات شارع الساحل احتراق شاحنة نفايات جمع قرب نتانيا محمد عمر ابو ريا اطلاق نار انتقاما اسراء عابد الناصرة القاء زجاجات حارقة كيبوتس اشبل الدكتور المجالي عبد السلام المحامي زكي كمال دار المعلمين رئيس الوزراء الاردني الاسبق شيف شرف توثيق كاميرات المراقبة المحطة المركزية بئر السبع اطلاق نار طعن مقتل اصابة اخرين عايد جميل عويسات باقة الغربية وفاة وعكة صحية المت به خلال قيادته سيارة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com