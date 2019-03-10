تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-10 09:38:36 احتفال مميز لتكريم المرأة في طرعان بتنظيم المركز الجماهيري والمجلس المحلي |  2019-03-10 09:33:14 العثور على قنبلة داخل مبنى مجلس يركا المحلي والشرطة تهرع للمكان |  2019-03-10 09:31:33 كفر مصر تفجع بوفاة الشابة وفاء عبد الكريم مصطفى زعبي |  2019-03-10 09:29:50 العثور على قذيفة هاون في ورشة بناء بالقدس |  2019-03-10 06:59:19 الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة واجواء صافية |  2019-03-09 23:09:44 قطار برشلونة يدهس رايو فاليكانو بثلاثية |  2019-03-09 23:03:02 تركيا تلقي القبض على مهربي آثار وبحوزتهم توراة مكتوبة بخط اليد |  2019-03-10 00:00:43 مجلس ديرحنا يحتفل بمناسبة يوم المراة العالمي |  2019-03-09 23:55:33 اصابات في شجار عائلي بشعفاط |  2019-03-09 23:52:50 اصابة طفل برصاصة طائشة في أم الفحم |  2019-03-09 19:57:27 يعالون: حماس تستغل قرب الانتخابات وتصعد الأوضاع |  2019-03-09 19:53:49 حسين الجسمي يختتم "الميدان 2019" بأغنية "خمسين عام"‎ |  2019-03-09 18:34:01 دهس شاب في اكسال وحالته خطيرة |  2019-03-09 17:32:46 غدا الأحد صباحا: إنقطاع بتزويد المياه في عدة احياء بالناصرة بسبب اعمال تصليح |  2019-03-09 17:31:26 الأمن المصري يعتقل إسرائيليين على معبر طابا |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

رد حاسم من جوارديولا حول شائعات تدريب يوفنتوس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، على أنباء ترشيحه لتولي تدريب يوفنتوس الإيطالي، في الفترة المقبلة.

وقال جوارديولا، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "لا أعلم لماذا تخرج مثل هذه الأنباء في الصحف أو مواقع التواصل الاجتماعي، لماذا لا يتأكدون من السيتي أو وكيلي أو يوفنتوس؟".
وأضاف "أنا متأسف للمدرب ماسيميليانو أليجري، من المستحيل مغادرة السيتي إلا إذا تمت إقالتي، لن أذهب إلى اليوفي خلال الموسمين المقبلين".
وتابع جوارديولا "انتظرنا لحظة اعتلاء صدارة البريميرليج لمدة 3 أشهر، يجب علينا الفوز في مبارياتنا فقط".
ويتصدر مانشستر سيتي، جدول ترتيب البريميرليج برصيد 74 نقطة، بعد فوزه على ضيفه واتفورد بنتيجة 3-1، اليوم السبت، في إطار الجولة الثلاثين من عمر المسابقة.
وأوضح جوارديولا "متأسف إذا كان الهدف الأول في شباك واتفورد من تسلل، لكن حققنا فوزًا مستحقًا على الخصم، لم يكن لدينا أي مساحة لصناعة الفرص".
وقال "لم نكن محظوظين، لكن ربحنا لأننا كنا الأفضل، نعمل حاليًا على إنهاء الموسم بطريقة مثالية مثلما فعلنا الموسم الماضي".
وأتم "مواجهة واتفورد أصبحت أسهل مع تسجيلنا للهدف الثاني، تروي ديني أفضل لاعب يتحكم في الكرات العالية، لكن مع ذلك نجحنا في استغلال الكرات لصناعة الهجمات المرتدة".
رد حاسم من جوارديولا حول شائعات تدريب يوفنتوس




كلمات متعلقة

رد, حاسم, من, جوارديولا, حول, شائعات, تدريب, يوفنتوس,

تابعونــا

قطار برشلونة يدهس رايو فاليكانو بثلاثية قطار برشلونة يدهس رايو فاليكانو بثلاثية 2019-03-09 | 23:09:44

حقق برشلونة انتصارًا غاليًا بنتيجة (3-1) على رايو فاليكانو، مساء اليوم السبت، في...

أتلتيكو يواصل مطاردة برشلونة على صدارة الليجا أتلتيكو يواصل مطاردة برشلونة على صدارة الليجا 2019-03-09 | 19:56:04

واصل أتلتيكو مدريد، مطاردته برشلونة على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما...

ريال مدريد يتحرك لخطف نجم سان جيرمان ريال مدريد يتحرك لخطف نجم سان جيرمان 2019-03-09 | 11:23:46

كشف تقرير صحفي إسباني، أن نادي ريال مدريد تحرك لضم لاعب باريس سان جيرمان المعار...

مرشح مفاجئ على طاولة ريال مدريد لخلافة سولاري مرشح مفاجئ على طاولة ريال مدريد لخلافة سولاري 2019-03-09 | 07:00:37

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، عن ظهور مرشح مفاجئ على قائمة اهتمامات ريال...

أول الراحلين عن الملكي.. مارسيلو يتفق على بنود عقده مع يوفنتوس أول الراحلين عن الملكي.. مارسيلو يتفق على بنود عقده مع يوفنتوس 2019-03-08 | 20:22:22

ذكرت تقارير صحفية أن المدافع البرازيلي مارسيلو اتفق مع نادي يوفنتوس الإيطالي على...

مانشستر سيتي مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال أوروبا 2019-03-08 | 16:54:46

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، أنه فتح تحقيقا حول ما إذا كان مانشستر...

رسميا.. ميسي يعود لمنتخب الأرجنتين رسميا.. ميسي يعود لمنتخب الأرجنتين 2019-03-08 | 12:25:06

نشر المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم عبر حسابه الرسمي في تويتر، قائمة اللاعبين...

كشف موعد إقالة سولاري من تدريب الريال كشف موعد إقالة سولاري من تدريب الريال 2019-03-08 | 09:59:53

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن إدارة ريال مدريد قررت إقالة الأرجنتيني سانتياغو...

مارسيلو يقفز من مركب ريال مدريد مارسيلو يقفز من مركب ريال مدريد 2019-03-08 | 08:28:09

قرر النجم البرازيلي مارسيلو، الظهير الإيسر لنادي ريال مدريد الإسباني، أن يقفز من...

أليجري يحسم موقف رونالدو من مواجهة أودينيزي أليجري يحسم موقف رونالدو من مواجهة أودينيزي 2019-03-07 | 18:18:32

كشف ماسيميليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، عن موقف البرتغالي كريستيانو...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids هلال المشارقة اصابة مصرع وفاة متأثرا جراحه الشرطة تحقق الخضيرةاعلان حالة طوارئ خلل طائرة هبوط اضطراري كييف اوكرانيا 182 راكبا مسافرا عجلات طلاب اهالي ام الفحم رفع شعارات ضد العنف القتل الجريمة التسامح محبة ورود توزيع سائقين مدينةضبط 30 الف بيضة غير صالحة استهلاك أدمي بيت مدينة شفاعمرو توقيف صاحب البيت اصابة متوسطة شاب الناصرة اطلاق نار نتسيرت عيليت شرطة اسعاف تخقيق المهندس المقاول ابراهيم الياس عبود اثر مرض عضال الناصرة مدينة وفاة حريق بيت الزرازير قرية اطفاء الناصرة اخماد نار شب الشرطة اضرار محمود مرعي المشهد اصيب اعتقال مواجهات مستشفى حجارة الشرطة لدغة افعى سامة مواطن الشمال ابتلعت فأرا مستشفى صفد زيف اوراق نقدية 100 دولار تحمل شعار داعش الجليل الاعلى العثور الشرطة تحققاصابتان خطيرتان حادث طرق مروع لهافيم مفترق شاحنتين رهط اصابة خطيرة اصابتان اصابتين حريق هائل وادي الصفا سخنين استدعاء طائرات لاه\خماد النار بيوت سكان مدينة الشاب ماهر عجو من اللد اعتداء شبان يهود ضرب طعن مستشفى شرطة عنزة نطحه حيفا عامل ركضت اتجاهه اصيب اصابات طفيفة مستشفى نتقاسم السلام للرسم مسابقة الليونز نادي الناصرة رعاية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com