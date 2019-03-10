رد, حاسم, من, جوارديولا, حول, شائعات, تدريب, يوفنتوس,

رد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، على أنباء ترشيحه لتولي تدريب يوفنتوس الإيطالي، في الفترة المقبلة.

وقال جوارديولا، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "لا أعلم لماذا تخرج مثل هذه الأنباء في الصحف أو مواقع التواصل الاجتماعي، لماذا لا يتأكدون من السيتي أو وكيلي أو يوفنتوس؟".وأضاف "أنا متأسف للمدرب ماسيميليانو أليجري، من المستحيل مغادرة السيتي إلا إذا تمت إقالتي، لن أذهب إلى اليوفي خلال الموسمين المقبلين".وتابع جوارديولا "انتظرنا لحظة اعتلاء صدارة البريميرليج لمدة 3 أشهر، يجب علينا الفوز في مبارياتنا فقط".ويتصدر مانشستر سيتي، جدول ترتيب البريميرليج برصيد 74 نقطة، بعد فوزه على ضيفه واتفورد بنتيجة 3-1، اليوم السبت، في إطار الجولة الثلاثين من عمر المسابقة.وأوضح جوارديولا "متأسف إذا كان الهدف الأول في شباك واتفورد من تسلل، لكن حققنا فوزًا مستحقًا على الخصم، لم يكن لدينا أي مساحة لصناعة الفرص".وقال "لم نكن محظوظين، لكن ربحنا لأننا كنا الأفضل، نعمل حاليًا على إنهاء الموسم بطريقة مثالية مثلما فعلنا الموسم الماضي".وأتم "مواجهة واتفورد أصبحت أسهل مع تسجيلنا للهدف الثاني، تروي ديني أفضل لاعب يتحكم في الكرات العالية، لكن مع ذلك نجحنا في استغلال الكرات لصناعة الهجمات المرتدة".