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تمرين الدّفاع المدني في المؤسّسات التّعليميّة في حال حدوث هزّه أرضيّة أو تسونامي



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم كمال عطيلة أن يوم الثلاثاء سيشهد تمرين موسع للدفاع المدني في المدارس , في المجتمع العربي :


لواء الشّمال : أعداديّة شعب
لواء حيفا : جسر الزّرقاء
 
تسونامي : تمرين في حال وجود انذار بحدوث تسونامي في البحر الأبيض المتوسّط في ظل استعدادات الوزارة تمّ ارسال انذار من مراكز الانذار لتسونامي في ايطاليا ، اليونان وتركيا على التحذير  باقتراب حدوث تسونامي في شواطىء اسرائيل .
معلومات عامّة :  البحر المتوسّط هو أهم المناطق التي تتضرّر في العالم من التسونامي ، %25   من حالات التسونامي حدثت في البحر المتوسّط ، كل 100 سنة يحدث  تسونامي في البحر المتوسّط ، كل 250 سنة بالمعدّل يلحق التسونامي ضررا في شواطىء اسرائيل  ومرّة كل 700 سنة يلحق  التسونامي ضررا كبيرا ومدمّرا بالمنطقة .
 
هزّه أرضيّة : استلام تحذير وانذار بحدوث هزّه أرضيّة في اسرائيل  يعقبها تسونامي يكون بمعدّل كل ثلاثة أشهر ، المرّة الأخيرة  التي حصلنا على تحذير في اسرائيل  كان في تشرين أوّل 2018  بعد حدوث هزّه أرضيّة قويّة قريبة من جزر كريت في اليونان ولكن بعد فحص المعطيات تقرّر بأنّه لا حاجه  لاصدار تحذير للمواطنين  في اسرائيل .
 
المدير العام للوزارة شموئيل أبواب : جهاز التّربية يستعد للتّمرين المدني في حال حدوث هزّة أرضيّة ولأوّل مرّة هذا العام في حال حدوث تسونامي ، هذا التّمرين يعتبر أهم يوم ( أوج الاستعدادات ) للتّعامل مع حالات الطوارىء . وهو ضمن برنامج شامل تقوم به الوزارة الى جانب العديد من الفعاليّات مثل  تدعيم المباني التّعليميّة ، وضع أجهزة انذار ، تأهيل طواقم داخل المؤسّسات التّعليميّة من معلّمين وطلاب  للتّصرف الصّحيح في حالات الطوارىء وبرنامج تعلّم عن بعد . لوزارة التّربية جزء هام ضمن استعدادات الدّولة للتأقلم مع هذه الحالات . وكان قد أرسل المدير العام لوزارة التّربية ، شموئيل أبواب وقائد الجبهة الدّاخليّة اللواء تمير يداعي برسالة الى أولياء أمور الطلاب شارحين لهم أهميّة هذه الاستعدادات وأهميّة التّعاون لانجاح هذا التّمرين وأهم ما جاء في الرّساله :
 تقوم وزارة التّربية في كل عام بالّتعاون مع قيادة الجبهة الدّاخليّة  باجراء تمرين مدني في كافّة المؤسّسات التّعليميّة في البلاد .هذا العام سيكون التّمرين  في حال وقوع هزّة أرضيّة أو موجة تسونامي خاصّة في المؤسّسات التّعليميّة المحاذية لشاطىء البحر المتوسّط  وذلك بعد أن شهدنا وقوع هزّات أرضيّة وتسونامي في أنحاء العالم  ممّا يستوجب منّا أن نكون مستعدّين  وجاهزين لكل حدث .

 التّمرين سيكون في جميع المؤسّسات التّعليميّة يوم الثّلاثاء 12.3.2019  ابتداء من السّاعة العاشرة صباحا لغاية السّاعة الثّانية عشرة (12:00-10:00)
 
ودون علاقة لما تقدّم فانّ كل المؤسّسات التّعليميّة ستشارك في هذا التمرين وسيكون هناك تمارين مركّزة في جميع الأوساط  بمشاركة كل الجهات ذات الصّلة بالموضوع . في الوسط العربي سيكون تمرين كبير بمشاركة قوى الانقاذ والطوارىء  مثل السّلطة المحليّة ، الشّرطه ، نجمة داوود الحمراء ، الاطفائيّة ، الجبهة الدّاخليّة  ووزارة التّربية .
 
في المجتمع العربي سيكون التّمرين الموسّع في :
 
لواء حيفا :
في مدرسة الشّاطىء الابتدائيّة في جسر الزرقاء-  حيث في البداية سيتركّز التمرين على حدوث هزّه أرضيّة ومن ثمّ تسونامي – لا قدّر الله -
 
لواء الشّمال :
في اعداديّة شعب . 
تمرين الدّفاع المدني في المؤسّسات التّعليميّة في حال حدوث هزّه أرضيّة أو تسونامي




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