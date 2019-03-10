احتفال, مميز, لتكريم, المرأة, في, طرعان, بتنظيم, المركز, الجماهيري, والمجلس, المحلي,

تحت رعاية رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، وبحضور جمهور غفير، نظم مركز طرعان الجماهيري (السبت)، احتفالاً مميزاً لتكريم المرأة، بحضور موظفي المجلس المحلي والمركز الجماهيري ومديره جعفر صباح، وشخصيات أخرى من القرية وخارجها.

وشمل برنامج الاحتفال كلمات ترحيبية، وكان من بين المتحدثين رئيس المجلس، مازن محمود عدوي، والذي شدد على دور المرأة في بناء المجتمع وتنشئة الأجيال وشكر جميع من ساهم في إنجاح الاحتفال الذي ضم أيضا فقرات وفعاليات منوعة منها مع الفنانة القديرة فيوليت سلامة، والتي قدمت باقة من الأغاني والوصلات المميزة، بالإضافة إلى أكشاك مبيعات وتسويق لمصالح تجارية نسائية، وألعاب للأطفال وغيرها، وتم توزيع الهدايا على النساء المشاركات.

يذكر أن البرنامج تم بتعاون ورعاية عدة أطر وجهات منها لجنة مهرجان يوم المرأة العالمي، إتحاد مياهكم، بنك مركنتيل، مفعال هبايس، وزارة الثقافة والرياضة، مشروع المرأة الريادية، وحدة النهوض بمكانة المرأة، قسم الثقافة والفنون، قسم الشؤون الاجتماعية، مركز التمكين الاسري، مشروع "أفيكيم"، جمعية نور.