تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-10 09:38:36 احتفال مميز لتكريم المرأة في طرعان بتنظيم المركز الجماهيري والمجلس المحلي |  2019-03-10 09:33:14 العثور على قنبلة داخل مبنى مجلس يركا المحلي والشرطة تهرع للمكان |  2019-03-10 09:31:33 كفر مصر تفجع بوفاة الشابة وفاء عبد الكريم مصطفى زعبي |  2019-03-10 09:29:50 العثور على قذيفة هاون في ورشة بناء بالقدس |  2019-03-10 06:59:19 الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة واجواء صافية |  2019-03-09 23:09:44 قطار برشلونة يدهس رايو فاليكانو بثلاثية |  2019-03-09 23:03:02 تركيا تلقي القبض على مهربي آثار وبحوزتهم توراة مكتوبة بخط اليد |  2019-03-10 00:00:43 مجلس ديرحنا يحتفل بمناسبة يوم المراة العالمي |  2019-03-09 23:55:33 اصابات في شجار عائلي بشعفاط |  2019-03-09 23:52:50 اصابة طفل برصاصة طائشة في أم الفحم |  2019-03-09 19:57:27 يعالون: حماس تستغل قرب الانتخابات وتصعد الأوضاع |  2019-03-09 19:53:49 حسين الجسمي يختتم "الميدان 2019" بأغنية "خمسين عام"‎ |  2019-03-09 18:34:01 دهس شاب في اكسال وحالته خطيرة |  2019-03-09 17:32:46 غدا الأحد صباحا: إنقطاع بتزويد المياه في عدة احياء بالناصرة بسبب اعمال تصليح |  2019-03-09 17:31:26 الأمن المصري يعتقل إسرائيليين على معبر طابا |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

احتفال مميز لتكريم المرأة في طرعان بتنظيم المركز الجماهيري والمجلس المحلي



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تحت رعاية رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، وبحضور جمهور غفير، نظم مركز طرعان الجماهيري (السبت)، احتفالاً مميزاً لتكريم المرأة، بحضور موظفي المجلس المحلي والمركز الجماهيري ومديره جعفر صباح، وشخصيات أخرى من القرية وخارجها.

 

وشمل برنامج الاحتفال كلمات ترحيبية، وكان من بين المتحدثين رئيس المجلس، مازن محمود عدوي، والذي شدد على دور المرأة في بناء المجتمع وتنشئة الأجيال وشكر جميع من ساهم في إنجاح الاحتفال الذي ضم أيضا فقرات وفعاليات منوعة منها مع الفنانة القديرة فيوليت سلامة، والتي قدمت باقة من الأغاني والوصلات المميزة، بالإضافة إلى أكشاك مبيعات وتسويق لمصالح تجارية نسائية، وألعاب للأطفال وغيرها، وتم توزيع الهدايا على النساء المشاركات.

 

يذكر أن البرنامج تم بتعاون ورعاية عدة أطر وجهات منها لجنة مهرجان يوم المرأة العالمي، إتحاد مياهكم، بنك مركنتيل، مفعال هبايس، وزارة الثقافة والرياضة، مشروع المرأة الريادية، وحدة النهوض بمكانة المرأة، قسم الثقافة والفنون، قسم الشؤون الاجتماعية، مركز التمكين الاسري، مشروع "أفيكيم"، جمعية نور.





كلمات متعلقة

احتفال, مميز, لتكريم, المرأة, في, طرعان, بتنظيم, المركز, الجماهيري, والمجلس, المحلي,

تابعونــا

تمرين الدّفاع المدني في المؤسّسات التّعليميّة في حال حدوث هزّه أرضيّة أو تسونامي تمرين الدّفاع المدني في المؤسّسات التّعليميّة في حال حدوث هزّه أرضيّة أو تسونامي 2019-03-10 | 09:41:29

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم كمال عطيلة أن يوم...

العثور على قنبلة داخل مبنى مجلس يركا المحلي والشرطة تهرع للمكان العثور على قنبلة داخل مبنى مجلس يركا المحلي والشرطة تهرع للمكان 2019-03-10 | 09:33:14

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل أن قوات معززة من الشرطة هرعت الى بلدة...

العثور على قذيفة هاون في ورشة بناء بالقدس العثور على قذيفة هاون في ورشة بناء بالقدس 2019-03-10 | 09:29:50

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تم استدعاء خبراء...

الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة واجواء صافية الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة واجواء صافية 2019-03-10 | 06:59:19

اليوم الأحد يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا...

مجلس ديرحنا يحتفل بمناسبة يوم المراة العالمي مجلس ديرحنا يحتفل بمناسبة يوم المراة العالمي 2019-03-10 | 00:00:43

بمناسبة الثامن من اذار عيد المراة والام والارض اقيم حفل خاص على شرف شهر اذار...

اصابات في شجار عائلي بشعفاط اصابات في شجار عائلي بشعفاط 2019-03-09 | 23:55:33

اندلع شجار عائلي مساء السبت، في مخيم شعفاط شمال شرقي القدس المحتلة، اسفر عن وقوع...

اصابة طفل برصاصة طائشة في أم الفحم اصابة طفل برصاصة طائشة في أم الفحم 2019-03-09 | 23:52:50

وصل الى مستشفى هعيمك في مدينة العفولة مساء السبت طفل من مدينة ام الفحم وهو مصاب...

يعالون: حماس تستغل قرب الانتخابات وتصعد الأوضاع يعالون: حماس تستغل قرب الانتخابات وتصعد الأوضاع 2019-03-09 | 19:57:27

قال وزير الدفاع سابقا موشيه يعالون إن حركة حماس تستغل قرب الانتخابات العامة في...

دهس شاب في اكسال وحالته خطيرة دهس شاب في اكسال وحالته خطيرة 2019-03-09 | 18:34:01

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن حادث ضرب وهرب وقع مساء اليوم السبت...

غدا الأحد صباحا: إنقطاع بتزويد المياه في عدة احياء بالناصرة بسبب اعمال تصليح غدا الأحد صباحا: إنقطاع بتزويد المياه في عدة احياء بالناصرة بسبب اعمال تصليح 2019-03-09 | 17:32:46

عمم اتحاد جبال الناصرة بيانا على وسائل الإعلام ذكر فيه أن: "انقطاع في تزويد المياه...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ام الفحم اعتقال مشتبه يوسف يونس جبارين طعن شابة يهودية ايلات عامل سقط ارتفاع شاهق هرتسليا مصرع 7 طوابق الناصرة علي سلام معايدة النادي النسائي بلدية رئيس اصابة طفل سقط من ارتفاع في الطيرة نقل الى المستشفى الشرطة تحقق مطعم ديانا الناصرة عزيز بطو وزارة الصحة تلغي أمر اغلاق طبيبة لواء الشمال اعتداء محامي عمران خطيب نقله الى المستشفى اصابة الناصرة مكتبه نتسيرت عيليت الغاء اضراب السلطات المحلية افتتاح العام الدراسي في موعده المحدد دون تأجيل شابات متلازمة داون عرس جماعي ام الفحم مدينة مشاركة واسعة احتفال محمد زريقي تشييع جثمان مثواه الاخير كفر كنا مقتل دهس حادث شاب تشييع جثمان المرحومة ليان ناصر الشابة مثواها الاخير مشاركة واسعة جنازة ارهاب عملية مطعم اسطنبول تمديد اعتقال مشتبهين تهديد مزارع عربي سائق تراكتور زراعي العفولة سكين اصابة طفل حرجة وعاء طشت ماء رهط مدينة منزل داخل سطح ثانوية البيان سخنين تحتفل تخريج الفوج الثامن من طلابها مدرسة مدينة عامل اصابة ام الفحم سقط سقوط ارتفاع ورشة بناء هرتسليا مدرسة يني كفر ياسيف تخرج الفوج ال 63 طلابها احتفال مشاركة واسعة شمس الجليل
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com