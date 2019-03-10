العثور, على, قنبلة, داخل, مبنى, مجلس, يركا, المحلي, والشرطة, تهرع, للمكان,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل أن قوات معززة من الشرطة هرعت الى بلدة يركا بعد العثور على قنبلة داخل مصعد في المجلس المحلي .

وأضاف البيان أن الشرطة تقوم باخلاء بناية المجلس والمنطقة المجاورة من أجل تامين المنطقة حتى ينتهي خبراء المتفجرات من تفكيك القنبلة التي عثر عليها احد الموظفين .