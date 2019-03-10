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العثور على قنبلة داخل مبنى مجلس يركا المحلي والشرطة تهرع للمكان



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل أن قوات معززة من الشرطة هرعت الى بلدة يركا بعد العثور على قنبلة داخل مصعد في المجلس المحلي .


وأضاف البيان أن الشرطة تقوم باخلاء بناية المجلس والمنطقة المجاورة من أجل تامين المنطقة حتى ينتهي خبراء المتفجرات من تفكيك القنبلة التي عثر عليها احد الموظفين .
العثور على قنبلة داخل مبنى مجلس يركا المحلي والشرطة تهرع للمكان




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