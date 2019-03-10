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كفر مصر تفجع بوفاة الشابة وفاء عبد الكريم مصطفى زعبي



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انتقلت الى رحمة الله تعالى من قرية كفر مصر، المُربية الشابة وفاء عبد الكريم مصطفى زعبي، عن عمر يناهز الـ33 عامًا، وذلك اثر وعكة مفاجئة.


وسيشيع جثمان المرحومة اليوم الاحد بعد صلاة الظهر من بيت والدها في قرية كفر مصر الى مسجد القرية ومن ثم الى مثواه الأخير.

يذكر ان المرحومة وفاء هي ابنة المرحوم عبد الكريم مصطفى عبد القادر زعبي (ابو محمد) الذي توفي الى قبل نحو شهر.

انا لله وانا اليه راجعون.
كفر مصر تفجع بوفاة الشابة وفاء عبد الكريم مصطفى زعبي




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