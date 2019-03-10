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العثور على قذيفة هاون في ورشة بناء بالقدس



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تم استدعاء خبراء المتفجرات من الشرطة صباح هذا اليوم إلى ورشة عمل في موقع بناء قرب مدخل مدينة اورشليم القدس، إثر العثور على قذيفة هاون قديمة  أثناء العمل في المكان.


خبراء المتفجرات من الشرطة يعملون حاليا على إزالة القذيفة من المنطقة بشكل آمن ليستمر العمل في المكان.
العثور على قذيفة هاون في ورشة بناء بالقدس




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