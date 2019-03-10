العثور, على, قذيفة, هاون, في, ورشة, بناء, بالقدس,

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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم كمال عطيلة أن يوم...
تحت رعاية رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، وبحضور جمهور غفير، نظم مركز...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل أن قوات معززة من الشرطة هرعت الى بلدة...
اليوم الأحد يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا...
بمناسبة الثامن من اذار عيد المراة والام والارض اقيم حفل خاص على شرف شهر اذار...
اندلع شجار عائلي مساء السبت، في مخيم شعفاط شمال شرقي القدس المحتلة، اسفر عن وقوع...
وصل الى مستشفى هعيمك في مدينة العفولة مساء السبت طفل من مدينة ام الفحم وهو مصاب...
قال وزير الدفاع سابقا موشيه يعالون إن حركة حماس تستغل قرب الانتخابات العامة في...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن حادث ضرب وهرب وقع مساء اليوم السبت...
عمم اتحاد جبال الناصرة بيانا على وسائل الإعلام ذكر فيه أن: "انقطاع في تزويد المياه...