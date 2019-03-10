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الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة واجواء صافية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اليوم الأحد يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ولطيفاً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.


وفي يوم الاثنين يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ولطيفاً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة واجواء صافية




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