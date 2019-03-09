قطار برشلونة يدهس رايو فاليكانو بثلاثية

حقق برشلونة انتصارًا غاليًا بنتيجة (3-1) على رايو فاليكانو، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ27 من الليجا، في معقل البارسا "كامب نو". وسجل الأهداف لبرشلونة جيرارد بيكيه في الدقيقة 38، وليونيل ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة 51، ولويس سواريز في الدقيقة 82، بينا سجل راؤول دي توماس الهدف الوحيد لرايو فاليكانو في الدقيقة 24. وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 63 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد رايو فاليكانو عند 23 نقطة في المركز التاسع عشر. وأعاد برشلونة بهذا الانتصار الفارق إلى 7 نقاط مع الوصيف أتلتيكو مدريد، ليستمر الصراع بين الثنائي مشتعلا حتى الجولات الأخيرة من الليجا.