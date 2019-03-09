تركيا, تلقي, القبض, على, مهربي, آثار, وبحوزتهم, توراة, مكتوبة, بخط, اليد,

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اتهمت الولايات المتحدة السلطة الفلسطينية باختلاق أزمة برفضها أول مبالغ شهرية يتم...
قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في الاحتفال بالذكرى الـ30 لتأسيس “هيئة دعم...
قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن نواب مجلس العموم يواجهون "خيارا...
كشفت نائبة وزير الدفاع الروسي، تاتيانا شيفتسوفا، عن أن أكثر من 40 ألفا من حسناوات...
احتشد آلاف المتظاهرين في العاصمة الجزائرية فيما أطلق عليه "جمعة الحسم"، احتجاجا...
غرد رئيس حكومة لبنان، سعد الحريري، بمناسبة يوم المرأة العالمي معتبرا عدم...
اليوم العالمي للمرأة، أو عيد المرأة، يوم للوقوف عند نضالات ومعاناة المرأة وكذلك...
كشف عضو في لجنة الفتوى بالأزهر الشريف في مصر، عن تعيين مؤذن أخرس في وزارة الأوقاف...
أعلن وزير الإعلام ونائب رئيس الوزراء والمتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو...
أكد علماء وجود أول كوكب خارجي محتمل رصده تلسكوب "كيبلر" المتقاعد، بعد صراع كبير مع...