تركيا تلقي القبض على مهربي آثار وبحوزتهم توراة مكتوبة بخط اليد

ألقت قوات الأمن التركية القبض على ثلاثة مهربي آثار أمس بينهم مواطن سوري، أحضروا قطعا أثرية من سوريا بطرق غير قانونية. وقالت مديرية مكافحة التهريب والجرائم لوكالة الاناضول، أن الموقوفين حاولوا بيع قطع أثرية بخمسة ملايين ليرة تركية في ولاية هطاي جنوب تركيا. وأوضحت أنه تم العثور داخل منزلهم على احدى وعشرين قطعة أثرية تاريخية، بينها توراة مكتوب بخط اليد، وجرس برونزي، ولوحات تحمل توقيع الفنان العالمي بابلو بيكاسو.