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مجلس ديرحنا يحتفل بمناسبة يوم المراة العالمي



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



بمناسبة الثامن من اذار عيد المراة والام والارض اقيم حفل خاص على شرف شهر اذار فهنيئا لكن بيوكم الذي نتمنى ان يعيده الله عليكن وانتن في كامل الصحة والعافية  .

وتم تنظيم هذه الامسية من قبل المجلس المحلي ومجموعة نساء عهد جديد والمركز الجماهيري واستقبلت الامهات والسيدات بالورود والهدايا وافتتح رئيس المجلس المحلي قاسم سالم بكلمة ترحيب واكد يوم المراة تحية وعهد من مهج القلوب وخالص المحبة اتقدم الى الشريكات اللواتي يمتد بصرهم الى ابعد من المدى بتحية معطرة بمناسبة الثامن من اذار يوم المراة الاغر وكل عام وانتن بالف خير  وكانت عدة كلمات لسيدة رحاب خميس  وصفية دغش  والقيت محاضرة طبية عن سرطان الثدي والوقاية والكشف المبكر  ومحاضرة عن حقوق المراة في العمل  ومسك الختام عرض كوميدي تقديم الفنان نضال بدارنة .




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