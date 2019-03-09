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فوز شابات هبوعيل عرابة على شابات هبوعيل عبلين 34:42



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



فاز فريق شابات هبوعيل عرابة أ لكرة السلة ومدربته تسنيم نصار على فريق شابات أ هبوعيل عبلين ومدربه مهاوش الحاج بالنتيجة 42 لعرابة مقابل 34 لعبلين جرت احداث المباراة في قاعة البخاري عرابة بحضور المستشار المهني علي موسى .


فريق شابات هبوعيل عرابة من الدرجة القطرية التابع لقسم الرياضة في بلدية عرابة ومديره محمد نصار لم يعرف الخسارة هذا الموسم ويتربع على عرش الدوري وضمن ارتقاءه للدرجة الممتازة.
فوز شابات هبوعيل عرابة على شابات هبوعيل عبلين 34:42




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