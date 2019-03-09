فوز, شابات, هبوعيل, عرابة, على, شابات, هبوعيل, عبلين, 34:42,

فاز فريق شابات هبوعيل عرابة أ لكرة السلة ومدربته تسنيم نصار على فريق شابات أ هبوعيل عبلين ومدربه مهاوش الحاج بالنتيجة 42 لعرابة مقابل 34 لعبلين جرت احداث المباراة في قاعة البخاري عرابة بحضور المستشار المهني علي موسى .

فريق شابات هبوعيل عرابة من الدرجة القطرية التابع لقسم الرياضة في بلدية عرابة ومديره محمد نصار لم يعرف الخسارة هذا الموسم ويتربع على عرش الدوري وضمن ارتقاءه للدرجة الممتازة.