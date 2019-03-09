اصابات, في, شجار, عائلي, بشعفاط,

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بمناسبة الثامن من اذار عيد المراة والام والارض اقيم حفل خاص على شرف شهر اذار...
وصل الى مستشفى هعيمك في مدينة العفولة مساء السبت طفل من مدينة ام الفحم وهو مصاب...
قال وزير الدفاع سابقا موشيه يعالون إن حركة حماس تستغل قرب الانتخابات العامة في...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن حادث ضرب وهرب وقع مساء اليوم السبت...
عمم اتحاد جبال الناصرة بيانا على وسائل الإعلام ذكر فيه أن: "انقطاع في تزويد المياه...
اعتقلت السلطات المصرية، أمس الجمعة، إسرائيليان على معبر طابا الحدودي، بينما كانا...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن سائق دراجة نارية يبلغ من...
ناشدت عائلة صندوقة في شرقي القدس جمهور المواطنين بالمساعدة في العثور على ابنتها...
ضمن منهجية التواصل ومد الجسور مع الاهالي لرقي الطالبات, نظمت مدرسة خديجة بنت...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أنه تم اعتقال 4 شبان من مجد الكروم...