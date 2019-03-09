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اصابات في شجار عائلي بشعفاط



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اندلع شجار عائلي مساء السبت، في مخيم شعفاط شمال شرقي القدس المحتلة، اسفر عن وقوع عدة اصابات.  وأفاد شهود عيان أن الشجار وقع بين عائلتين استخدم خلاله اسلحة نارية وتم تبادل اطلاق الرصاص.
اصابات في شجار عائلي بشعفاط




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