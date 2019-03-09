اصابة, طفل, برصاصة, طائشة, في, أم, الفحم,

وبحسب التحقيقات الأولية فأن الحديث يدور عن رصاصة طائشة لم يعرف مصدرها قد اصابت الطفل .وتشهد مدينة أم الفحم حالة غضب بسبب حوادث العنف الأخيرة .الصورة للتوضيح فقط

وصل الى مستشفى هعيمك في مدينة العفولة مساء السبت طفل من مدينة ام الفحم وهو مصاب بعيار ناري , ووصفت حالته بالمتوسطة .

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