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اصابة طفل برصاصة طائشة في أم الفحم



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



وصل الى مستشفى هعيمك في مدينة العفولة مساء السبت طفل من مدينة ام الفحم وهو مصاب بعيار ناري , ووصفت حالته بالمتوسطة .


وبحسب التحقيقات الأولية فأن الحديث يدور عن رصاصة طائشة لم يعرف مصدرها قد اصابت الطفل .

وتشهد مدينة أم الفحم حالة غضب بسبب حوادث العنف الأخيرة .


الصورة للتوضيح فقط
اصابة طفل برصاصة طائشة في أم الفحم




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