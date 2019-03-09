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يعالون: حماس تستغل قرب الانتخابات وتصعد الأوضاع



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال وزير الدفاع سابقا موشيه يعالون إن حركة حماس تستغل قرب الانتخابات العامة في إسرائيل لتصعيد الأوضاع في محيط قطاع غزة. وأوضح ان حماس لا ترغب في التصعيد غير ان عدم الرد بشكل ملائم على إطلاق اربعمائة وسبعين قذيفة صاروخية باتجاه إسرائيل يلقي الضوء على ما آلت اليه الأمور. ووردت اقوال يعالون في سياق ندوة ثقافية في مفاسيرت تصيون الى الغرب من اورشليم القدس. 
يعالون: حماس تستغل قرب الانتخابات وتصعد الأوضاع




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