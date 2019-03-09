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أتلتيكو يواصل مطاردة برشلونة على صدارة الليجا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



واصل أتلتيكو مدريد، مطاردته برشلونة على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما انتزع فوزًا صعبًا من ضيفه ليجانيس (1-0) اليوم السبت بالجولة الـ27 من البطولة.

ويدين أتلتيكو مدريد، بالفضل في هذا الفوز للاعبه ساؤول نيجويز، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (50)، إثر متابعته لركلة الجزاء التي أهدرها.
ورفع أتلتيكو، رصيده لـ56 نقطة في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط خلف برشلونة، المتصدر والذي يواجه رايو فاليكانو في وقت لاحق من اليوم، وتوقف رصيد ليجانيس عند 33 نقطة في المركز الـ13.
يذكر أن هذا الفوز هو الـ16 لأتلتيكو بالدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في 3 مباريات والفوز في ثماني، فيما تعد هذه الخسارة هي الـ10 لليجانيس في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 8 مباريات والتعادل في تسع.
أتلتيكو يواصل مطاردة برشلونة على صدارة الليجا




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