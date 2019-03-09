كلمات متعلقةحسين, الجسمي, يختتم, "الميدان, 2019", بأغنية, "خمسين, عام",
حققت أغنية جديدة للنجم اللبناني، وائل كفوري، نجاحا ملحوظا وسريعا بعد ساعات من...
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قالت الفنانة السورية، سوزان نجم الدين، إنها إنسانة محجبة أخلاقيا من الداخل أكثر...
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بعد فترة قصيرة على زواج الممثلة التركية هازال كايا من المُمثّل والمخرج علي أطاي،...
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