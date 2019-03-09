إختتم الفنان الإماراتي الدكتور حسين الجسمي "السفير فوق العادة للنوايا الحسنة" حفل برنامج "الميدان" وبطولة فزاع لليولة، وقدم خلال مشاركته أغنية جديدة أعدت خصيصاً لغنائها وعرضها في البرنامج، حملت عنوان "خمسين عام" من كلمات عبدالله حمدان بن دلموك، والحان الفنان فايز السعيد، مؤكداً تطلعاته وإهتمامه من خلال مشاركته السنوية دعمه الدائم للموروث الفني الشعبي، وتعزيزه بين الأجيال الجديدة والمقبلة، ومساهماً في إحياء هذا التراث الذي يحمل معاني نبيلة في المنافسة والتحدي والقوة. وشهدت مشاركة الجسمي بالحلقة الختامية لبرنامج "الميدان" تتويج الفائز في بطولة فزاع لليولة، وبدعوة من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ومشاركة الفنانة نوال الكويتية والفنان عيضة المنهالي.

منفردة جدية بعنوان "الغزال" هذا وكان حسين الجسمي قد أطلق أغنية منفردة جديدة حملت عنوان "الغزال" عبر قناته الرسمية في موقع YouTube (ذات الأكثر من مليار مشاهدة)، برؤيته الموسيقية والحانه وغنائه، مجدداً من خلالها تعاونه مع أشعار معالي الدكتور مانع بن سعيد العتيبه، والتوزيع الموسيقي والمكساج والماستر مع حسام كامل، والذي يقول في مطلعها: الغزال الي نهب قلبي يا ليترد قلبي في محله يوم راحقمت أصوغ الشعر لجله بيت بيتو لا استرحت من الغرام و لا استراح..وتضمنت أغنية "الغزال" الإيقاع الإماراتي الشعبي المودرن، بصورة راقية وحديثه شبابية، وضع بها الجسمي رؤيته الموسيقية من مقام شرقي أصيل، يتميز بالإحساس العربي المرهف، متعمقاً بين جوانبه بكل حب في بحر الكلمات العاطفية.وقد طرح حسين الجسمي أغنية "الغزال" على شكل فيديو مُمنتج، متضمناً عرض لكلمات الأغنية أثناء الغناء، الى جانب طرحها عبر جميع الإذاعات المحلية في الإمارات والخليج والوطن العربية، وجميع المكتبات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة.