دهس, شاب, في, اكسال, وحالته, خطيرة,

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اصابة حرجة لعامل سقط عن علو في القدس 2019-02-24 | 10:04:32 اصيب عامل اثر سقوطه عن علو في ورشة بناء بمدينة القدس صباح اليوم الاحد , الطواقم...

صور - محمد كنعان رئيس الحزب القومي العربي خلال تعبئة اوراق القائمة لانتخابات الكنيست لتقديمها بالقدس 2019-02-21 | 14:53:47 من المتوقع ان يتوجه بعد قليل رئيس الحزب القومي العربي محمد كنعان الى مدينة القدس...

وفاة طفل(3 أشهر) بشكل مفاجئ في بيت حنينا 2019-02-16 | 13:06:53 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطوافم الطبية أقرت وفاة...

فتح: لم نخّول اي جهة للحديث باسمنا ومؤتمر وارسو مؤامرة ضدنا 2019-02-09 | 11:23:43 أكدت حركة فتح أن مؤامرة وارسو هدفها تصفية القضية، ومحاولة أمريكية- اسرائيلية...

تخليص عالق جرّاء حادث طرق على شارع 90 في النقب 2019-01-29 | 18:09:09 جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ...

هزة ارضية تضرب منطقة الناصرة والشمال 2019-01-24 | 22:12:27 ضربت هزة ارضية بقوة ٣.٦ مساء اليوم الخميس منطقة الشمال ومركزها منطقة...

بالصور: منتخب الأردن يودع كأس آسيا على يد فيتنام 2019-01-20 | 15:50:10 ودع المنتخب الأردني، بطولة كأس آسيا 2019 المقامة حاليا بالإمارات، من دور الـ 16،...

الجيش اللبناني يعتقل المُشتبه به بالتسلل من إسرئيل 2019-01-17 | 17:56:41 ألقت مخابرات الجيش اللبناني الخميس، القبض على المشتبه به بالتسلل من إسرائيل إلى...