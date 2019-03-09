غدا, الأحد, صباحا:, إنقطاع, بتزويد, المياه, في, عدة, احياء, بالناصرة, بسبب, اعمال, تصليح,

كلمات متعلقةغدا, الأحد, صباحا:, إنقطاع, بتزويد, المياه, في, عدة, احياء, بالناصرة, بسبب, اعمال, تصليح,
اعتقلت السلطات المصرية، أمس الجمعة، إسرائيليان على معبر طابا الحدودي، بينما كانا...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن سائق دراجة نارية يبلغ من...
ناشدت عائلة صندوقة في شرقي القدس جمهور المواطنين بالمساعدة في العثور على ابنتها...
ضمن منهجية التواصل ومد الجسور مع الاهالي لرقي الطالبات, نظمت مدرسة خديجة بنت...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أنه تم اعتقال 4 شبان من مجد الكروم...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال :" تم فجر اليوم اعتقال شاب من الرينة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر :"حرام كهربائي كاد ان يودي...
أظهر معدل عشرات استطلاعات الرأي التي أجريت في الأسابيع الأخيرة في إسرائيل، تقدّم...
تحذر الأمم المتحدة من أن البحار والمحيطات في العالم ستحتوي بحلول العام 2050 على...
رئيس مجلس محلي يافة الناصرة، ماهر خليلية، ونواب رئيس المجلس والاعضاء وكافة عاملي...