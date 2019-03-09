غدا, الأحد, صباحا:, إنقطاع, بتزويد, المياه, في, عدة, احياء, بالناصرة, بسبب, اعمال, تصليح,

عمم اتحاد جبال الناصرة بيانا على وسائل الإعلام ذكر فيه أن: "انقطاع في تزويد المياه سيتم في عدة احياء في الناصرة، وذلك بسبب اعمال تصليح، وعليه سيتم الانقطاع يوم الاحد صباحا 2019/3/10، في كل من الاحياء التالية: الحي الشرقي، منطقة شارع توفيق زيّاد، منطقة شارع بولس السادس، حي الميدان، منطقة ديانا، حي اسبنيولي، جبل حموده, حي الشراره والمزاوي.

وتابع البيان: "الانقطاع في تزويد المياه سيكون صباح الأحد من الساعة 9:00 صباحا ولغاية الساعة 14:00 قبل الظهر. نرجو تفهمكم".