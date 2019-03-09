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غدا الأحد صباحا: إنقطاع بتزويد المياه في عدة احياء بالناصرة بسبب اعمال تصليح



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عمم اتحاد جبال الناصرة بيانا على وسائل الإعلام ذكر فيه أن: "انقطاع في تزويد المياه سيتم في عدة احياء في الناصرة، وذلك بسبب اعمال تصليح، وعليه سيتم الانقطاع يوم الاحد صباحا 2019/3/10، في كل من الاحياء التالية: الحي الشرقي، منطقة شارع توفيق زيّاد، منطقة شارع بولس السادس، حي الميدان، منطقة ديانا، حي اسبنيولي، جبل حموده, حي الشراره والمزاوي.

وتابع البيان:  "الانقطاع في تزويد المياه سيكون صباح الأحد من الساعة 9:00 صباحا ولغاية الساعة 14:00 قبل الظهر.  نرجو تفهمكم". 
غدا الأحد صباحا: إنقطاع بتزويد المياه في عدة احياء بالناصرة بسبب اعمال تصليح




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