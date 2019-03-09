اصابة, سائق, دراجة, نارية, في, حادث, طرق, مروع, قرب, عيلبون,

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب بواسطة طائرة تابعة لنجمة داوود الحمراء لمستشفى رمبام في حيفا .شرطة السير باشرت التحقيق .

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن سائق دراجة نارية يبلغ من العمر 30 عاماً أصيب بجراح بالغة الخطورة أثر حادث طرق على شارع 806 قرب عيلبون .

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