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اصابة سائق دراجة نارية في حادث طرق مروع قرب عيلبون



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن سائق دراجة نارية يبلغ من العمر 30 عاماً أصيب بجراح بالغة الخطورة أثر حادث طرق على شارع 806 قرب عيلبون .


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب بواسطة طائرة تابعة لنجمة داوود الحمراء لمستشفى رمبام في حيفا .
شرطة السير باشرت التحقيق .
اصابة سائق دراجة نارية في حادث طرق مروع قرب عيلبون




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