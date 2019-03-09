اصابة, سائق, دراجة, نارية, في, حادث, طرق, مروع, قرب, عيلبون,

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عمم اتحاد جبال الناصرة بيانا على وسائل الإعلام ذكر فيه أن: "انقطاع في تزويد المياه...
اعتقلت السلطات المصرية، أمس الجمعة، إسرائيليان على معبر طابا الحدودي، بينما كانا...
ناشدت عائلة صندوقة في شرقي القدس جمهور المواطنين بالمساعدة في العثور على ابنتها...
ضمن منهجية التواصل ومد الجسور مع الاهالي لرقي الطالبات, نظمت مدرسة خديجة بنت...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أنه تم اعتقال 4 شبان من مجد الكروم...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال :" تم فجر اليوم اعتقال شاب من الرينة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر :"حرام كهربائي كاد ان يودي...
أظهر معدل عشرات استطلاعات الرأي التي أجريت في الأسابيع الأخيرة في إسرائيل، تقدّم...
تحذر الأمم المتحدة من أن البحار والمحيطات في العالم ستحتوي بحلول العام 2050 على...
رئيس مجلس محلي يافة الناصرة، ماهر خليلية، ونواب رئيس المجلس والاعضاء وكافة عاملي...