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مناشدة في المساعدة بالعثور على الفتاة افنان صندوقة من القدس بعد اختفاؤها



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



ناشدت عائلة صندوقة في شرقي القدس جمهور المواطنين بالمساعدة في العثور على ابنتها الفتاة افنان صندوقة والبالغة من العمر 14 عامًا. ويشار إلى أنّه فقدان اثارها وتجري العائلة عمليات بحث عنها.


يرجى من كل من يعلم أي معلومات عنها او عن مكنا تواجدها الاتصال على الرقم 0522827477 او 0523386990.





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