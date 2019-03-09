ريال, مدريد, يتحرك, لخطف, نجم, سان, جيرمان,

كشف تقرير صحفي إسباني، أن نادي ريال مدريد تحرك لضم لاعب باريس سان جيرمان المعار لريال بيتيس، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد تواصل مع ريال بيتيس، للاستفسار عن مدى توفر جيوفاني لو سيلسو في الميركاتو المقبل.ويلعب لو سيلسو، مع ريال بيتيس على سبيل الإعارة من سان جيرمان، مع وجود بند يسمح للنادي الإسباني بشراء 80% من عقد اللاعب مقابل 25 مليون يورو، بينما سيحتفظ سان جيرمان بـ20 % من العقد.وأشارت الصحيفة إلى أن بيتيس على استعداد للاستماع إلى العروض المقدمة إلى لو سيلسو بمجرد شراء عقده في الصيف المقبل.وأوضحت أن بيتيس سيسمح له بالانتقال إلى نادٍ آخر إذا تلقى عرضًا يبلغ 60 مليون يورو.يذكر أن لو سيلسو، يحظى أيضًا باهتمام مانشستر سيتي وبرشلونة، بجانب توتنهام الذي يريد أن يتعاقد معه، لتعويض الرحيل المحتمل لكريستيان إريكسن.