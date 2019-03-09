اعتقال, 4, مشتبهين, من, مجد, الكروم, بشبهة, الاعتداء, على, شرطي, خلال, شجار,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أنه تم اعتقال 4 شبان من مجد الكروم بشبهة الاعتداء على شرطي خلال شجار في البلدة بعد منتصف الليلة الماضية .

وأضاف البيان :" وصلت قوات من الشرطة الى مجد الكروم بعد أن تلقت بلاغ عن شجار عائلي , خلال الشجار تم الاعتداء على شرطي واصابته بجراح نقل على اثرها للمستشفى لاستكمال العلاج , الشرطي قام باطلاق النار في الهواء دفاعاً عن النفس وهرب المشتبهين من المكان وتم اعتقالهم لاحقاً".