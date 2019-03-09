اعتقال, 4, مشتبهين, من, مجد, الكروم, بشبهة, الاعتداء, على, شرطي, خلال, شجار,

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ضمن منهجية التواصل ومد الجسور مع الاهالي لرقي الطالبات, نظمت مدرسة خديجة بنت...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال :" تم فجر اليوم اعتقال شاب من الرينة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر :"حرام كهربائي كاد ان يودي...
أظهر معدل عشرات استطلاعات الرأي التي أجريت في الأسابيع الأخيرة في إسرائيل، تقدّم...
تحذر الأمم المتحدة من أن البحار والمحيطات في العالم ستحتوي بحلول العام 2050 على...
رئيس مجلس محلي يافة الناصرة، ماهر خليلية، ونواب رئيس المجلس والاعضاء وكافة عاملي...
افاد الناطق بلسان شرطة الشمال أن 3 اشخاص اصيبوا باطلاق نار خلال شجار عائلي عنيف في...
اليوم السبت، يكون الجو معتدلاً نهاراً باردا نسبياً ليلاً خاصة فوق المرتفعات...
قالت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، إن مدينة القدس ستبقى فلسطينية والعاصمة...
أكثر من ٤٠ ألف مصل أدوا اليوم صلاة الجمعه في المسجد الاقصى المبارك اليوم. وأكد...