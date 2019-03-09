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اعتقال شاب من الرينة بشبهة اطلاق نار في نتسيرت عيليت



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال :" تم فجر اليوم اعتقال شاب من الرينة يبلغ من العمر 25 عاما بشبهة اطلاق النار في نتسيرت عيليت ، وأضاف البيان أن رجال الشرطة لاحظوا بدراجة نارية وعليها شابين عندما شاهدوا دورية الشرطة زادوا السرعة وفروا هاربين وفي مرحلة معينة هربوا على الاقدام ، الشرطة استمرت بمطاردتهم واعتقلت الشاب وبالقرب من المكان تم العثور على مسدس وذخيرة ، الشاب الاخر فر هاربا من المكان .

وأردفت الشرطة في بيانها:" خلال التفتيش وصلت سيارة واطلقت النار باتجاه رجال الشرطة ، وبعد تحقيقات قامت الشرطة بتفتيش منزل المشتبه في الرينة وتم اعتقال شقيقه 22 عاما وسيتم تقديمهما للمحكمة مساء اليوم السبت لاستكمال التحقيق".

اعتقال شاب من الرينة بشبهة اطلاق نار في نتسيرت عيليت




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