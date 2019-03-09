اعتقال, شاب, من, الرينة, بشبهة, اطلاق, نار, في, نتسيرت, عيليت,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال :" تم فجر اليوم اعتقال شاب من الرينة يبلغ من العمر 25 عاما بشبهة اطلاق النار في نتسيرت عيليت ، وأضاف البيان أن رجال الشرطة لاحظوا بدراجة نارية وعليها شابين عندما شاهدوا دورية الشرطة زادوا السرعة وفروا هاربين وفي مرحلة معينة هربوا على الاقدام ، الشرطة استمرت بمطاردتهم واعتقلت الشاب وبالقرب من المكان تم العثور على مسدس وذخيرة ، الشاب الاخر فر هاربا من المكان .

وأردفت الشرطة في بيانها:" خلال التفتيش وصلت سيارة واطلقت النار باتجاه رجال الشرطة ، وبعد تحقيقات قامت الشرطة بتفتيش منزل المشتبه في الرينة وتم اعتقال شقيقه 22 عاما وسيتم تقديمهما للمحكمة مساء اليوم السبت لاستكمال التحقيق".