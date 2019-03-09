تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-08 20:22:22 أول الراحلين عن الملكي.. مارسيلو يتفق على بنود عقده مع يوفنتوس |  2019-03-08 19:49:29 نصر الله: المقاومة ستزداد قوة وعدداً وعدة والعقوبات علينا جزء من الحرب المالية الاقتصادية النفسية |  2019-03-08 19:48:29 ماي تحذر: بريطانيا قد لا تخرج أبدا من الاتحاد الأوروبي |  2019-03-08 16:54:46 مانشستر سيتي مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال أوروبا |  2019-03-08 16:53:53 40 ألف حسناء روسية يخدمن في القوات المسلحة بعضهن في مناصب هامة |  2019-03-08 16:51:27 الآلاف يحتشدون في "جمعة الحسم" بالجزائر |  2019-03-08 14:15:06 محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام : القدس ستبقى عاصمتنا الأبدية والاحتلال لن ينجح في تجريدها من هويتها العربية |  2019-03-08 14:12:34 الحريري وأول وزيرة داخلية في العالم العربي يغرّدان في يوم المرأة العالمي |  2019-03-08 12:52:33 فيديو وصور - أكثر من ٤٠ ألف مصل أدوا اليوم صلاة الجمعه في المسجد الاقصى المبارك |  2019-03-08 12:25:49 تهنئة من الفضاء لجميع النساء بعيد المرأة العالمي |  2019-03-08 12:23:16 اتصالات أردنية إسرائيلية بشأن "باب الرحمة" |  2019-03-08 12:21:52 بعد وفاة شقيقيه.. وفاة طفل أصيب بحريق شب بمنزل والده في الخليل قبل أيام |  2019-03-08 10:05:14 المحقّقة في سلك الشرطة برتبة رقيب أوّل بشائر هواري من الناصرة - للمرأة العربية دور كبير في إحداث التأثير |  2019-03-08 09:57:51 مناسبة للعرفان والاعتراف.. العالم يحتفل بعيد المرأة |  2019-03-08 09:52:47 طرعان - فعاليات خاصة بمناسبة يوم المرأة العالمي |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

آخر استطلاعات للرأي: تفوّق تحالف "أزرق أبيض" على نتنياهو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أظهر معدل عشرات استطلاعات الرأي التي أجريت في الأسابيع الأخيرة في إسرائيل، تقدّم تحالف "أزرق أبيض" بزعامة بيني غانتس على حزب الليكود الحاكم وزعيمه بنيامين نتنياهو، الأمر الذي قد يقود إلى عدم تمكّن نتنياهو من تشكيل حكومة بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية الاسرائيلية التي ستجرى في التاسع من نيسان/إبريل.  وفي إحصاء أجراه موقع "معاريف العبري" بعد جمعه عدد من استطلاعات الرأي التي أجريت من خلال مؤسسات عدة في إسرائيل ونشرتها أبرز القنوات الإسرائيلية، أظهر أن معدّل عدد المقاعد التي سيحصل عليها تحالف "أزرق أبيض" 35.50 مقعدا، فيما سيحصل الليكود على 29.33.  ووفق القانون الإسرائيلي، فإنه بعد انتهاء الانتخابات، يقوم ممثل عن كلّ حزب بتقديم توصية للرئيس الاسرائيلي باسم الشخص الأنسب لتشكيل الحكومة. ومن يحصل على أكثر الأصوات دعما، يحق له في البداية محاولة تشكيل الحكومة، وفي حال لم ينجح بذلك فسيتم نقل المهمة للذي يليه.  ومن الصعب تخمين من سيقوم بتشكيل رئيس الحكومة المقبلة في إسرائيل على ضوء نتائج استطلاعات الرأي، التي تظهر في بعض الأحيان فقدان قوى اليمين أغلبية 50% 1، داخل الكنيست، فيما يصعب على غانتس تشكيل الحكومة إذا لم يحصل على تأييد العرب داخل البرلمان. ولذلك، يتوقّع أن تكون انتخابات حامية الوطيس في إسرائيل.  ووفق معدّل استطلاعات الرأي، يحصل تحالف الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والعربية للتغيير، وهو تحالف لحزبين عربيين على 8.33 مقعدا، يليه حزب العمل الذي تهاوت قوّته بشكل لافت، وسيحصل على 7.33 مقاعد وفق المعدّل لمجموع الاستطلاعات.  ويحصل حزب "يهودوت هتورا" المتشدد دينيا على 7.17 مقعدا، يليه تحالف الأحزاب اليمينية الصغيرة ويحصل على 6.33 مقعدا. أما اليمين الجديد الذي أسسه نفتالي بينيت وأييلت شاكيد فسيحصلان بالمعدّل على 6 مقاعد.  ويخشى ألا ينجح تحالف العربية الموحدة والتجمع الوطني الديمقراطي من عبور نسبة الحسم، وسيحصل بالمعدّل على 3.83 مقاعد وهو عدد لا يكفي لعبور نسبة الحسم.  حزب كلّنا بزعامة وزير المالية كحلون سيحصل أيضا على 3.83 مقاعد وبالتالي قد لا يتمكن من عبور نسبة الحسم، أما حزب "يسرائيل بيتينو" الذي يتزعمه وزير الجيش الاسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان فلن يجتاز نسبة الحسم بتاتا وفق آخر استطلاعات الرأي في إسرائيل.  وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أقر في خطاب له خلال افتتاح الحملة الانتخابية لحزبه الليكود، أقرّ بأن العودة للحكم ليست بمتناول اليد، ودعا في خطاب له الى تكشيف الجهود من أجل الحصول على مزيد من الدعم لحزبه الليكود.
آخر استطلاعات للرأي: تفوّق تحالف "أزرق أبيض" على نتنياهو




كلمات متعلقة

آخر, استطلاعات, للرأي:, تفوّق, تحالف, "أزرق, أبيض", على, نتنياهو,

تابعونــا

محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام : القدس ستبقى عاصمتنا الأبدية والاحتلال لن ينجح في تجريدها من هويتها العربية محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام : القدس ستبقى عاصمتنا الأبدية والاحتلال لن ينجح في تجريدها من هويتها العربية 2019-03-08 | 14:15:06

قالت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، إن مدينة القدس ستبقى فلسطينية والعاصمة...

فيديو وصور - أكثر من ٤٠ ألف مصل أدوا اليوم صلاة الجمعه في المسجد الاقصى المبارك فيديو وصور - أكثر من ٤٠ ألف مصل أدوا اليوم صلاة الجمعه في المسجد الاقصى المبارك 2019-03-08 | 12:52:33

أكثر من ٤٠ ألف مصل أدوا اليوم صلاة الجمعه في المسجد الاقصى المبارك اليوم. وأكد...

اتصالات أردنية إسرائيلية بشأن "باب الرحمة" اتصالات أردنية إسرائيلية بشأن "باب الرحمة" 2019-03-08 | 12:23:16

أكد مصدر رسمي اردني أن الحكومة الاردنية مستمرة في إجراء اتصالات وتحركات...

بعد وفاة شقيقيه.. وفاة طفل أصيب بحريق شب بمنزل والده في الخليل قبل أيام بعد وفاة شقيقيه.. وفاة طفل أصيب بحريق شب بمنزل والده في الخليل قبل أيام 2019-03-08 | 12:21:52

توفي صباح اليوم الجمعة، طفلاً متأثراً باصابته بحروق إثر حريق شبّ في منزل والده في...

طرعان - فعاليات خاصة بمناسبة يوم المرأة العالمي طرعان - فعاليات خاصة بمناسبة يوم المرأة العالمي 2019-03-08 | 09:52:47

بمناسبة يوم المرأة العالمي، نظم مركز طرعان الجماهيري، برعاية المجلس المحلي،...

مشتبهان بالقاء مفرقعات على بيت في كفرمندا مشتبهان بالقاء مفرقعات على بيت في كفرمندا 2019-03-08 | 09:41:31

اعتُقل شابان في قرية كفر مندا بشبهة إطلاق ألعاب نارية الليلة الماضية باتجاه أحد...

صور - ضبط اسلحة في طوبا، كفر كنا، طمرة، بئر المكسور صور - ضبط اسلحة في طوبا، كفر كنا، طمرة، بئر المكسور 2019-03-08 | 09:38:54

اسفرت حملة واسعة للشرطة في منطقة الشمال عن ضبط عشرات قطع الأسلحة على اختلاف...

الغاء الاضراب المقرر ليوم الاحد للعاملين في المهن الطبية الغاء الاضراب المقرر ليوم الاحد للعاملين في المهن الطبية 2019-03-08 | 08:34:35

أعلن الناطق بلسان الهستدروت يانيف ليفي انه في اعقاب التوصل الى تفاهمات بين...

دعوات لشد الرحال الى المسجد الأقصى لمساندة المبعدين دعوات لشد الرحال الى المسجد الأقصى لمساندة المبعدين 2019-03-08 | 08:20:11

دعا نشطاء للنفير إلى باحات المسجد الأقصى ومواجهة قرارات الشرطة في الابعاد التي...

غزة تستعد للمشاركة في جمعة المرأة الفلسطينية غزة تستعد للمشاركة في جمعة المرأة الفلسطينية 2019-03-08 | 08:16:56

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة اليوم للمشاركة في الجمعة الـ 50 لمسيرات العودة، التي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids جبير بشناق الجديدة اللاعبان محمد عيشان شفاعمرو تهديدات بالقتل طلاب نتانيا الشاب مصرع احمد شهوان اكسال قرية مصرع حادث طرق مروع شمال البلاد الجديدة المكر شبان مهدي بصل شامي ابراهيم تنفيذ عملية طعن اطلاق نار محاولة القدس باب الخليل قداس مسيرة احد الشعانين الناصرة احتفالات الناصرة المئات كنيسة الروم الارثوذوكس اطلاق نار مدير مدرسة ابن سينا ام الفحم سيارة الشرطة تحققفرقة دواوين غزة معبر ايرز حفل تقيم احتجاجا منعها دخول القدس اسرائيل المحتلة انهيار حائط سخنين اصابة بالغة رجل مدينة اسعاف شرطة موسى يوسف غنطوسزكي كمال الاكاديمية العربية عرض الحرق العربي ميرفت ابو جليل علامات عنف قتل شبهات جريمة شفاعمرو العثور جثة سرقة طعن حريق اندلاع النيران في دكان قرية ابو سنان اخماد اضرار جسيمة دون اصابات تذكر مطعم مقلاة بطاطا ام الفحم اطلاق نار اصابة شاب حي عين جرار طفيفة مستشفى الشرطة تحققام الفحم بيت مهجور حريق اندلاع النيران اضرار دون اصابات تذكر حي المحاجنة اطفاء اخماد اسراء عابد زيارتها المستشفى بوريا السماح لوالدتها الشرطة جثة شاب علامات عنف العثور اكسال دبورية قرية شرطة اسعاف اطلاق نار تأجل مباريات نهاية الاسبوع الفرق العربية اليهودية كرة القدم الاتحاد العام نهاية الاسبوع
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com