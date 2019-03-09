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مرشح مفاجئ على طاولة ريال مدريد لخلافة سولاري



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، عن ظهور مرشح مفاجئ على قائمة اهتمامات ريال مدريد، فيما يخص اختيار المدير الفني الجديد للميرنجي.

ووفقًا لموقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، فإن الهولندي كلارنس سيدورف، المدير الفني للكاميرون، بات أحد الأسماء المرشحة لخلافة الأرجنتيني سانتياجو سولاري، في الموسم الحالي.
وأشار الموقع الإسباني إلى أن فلورنتينو بيريز، رئيس الميرنجي، معجب بشخصية سيدورف وإصراره على تحقيق الانتصارات.
ويميل تفكير بيريز نحو الاستعانة بسيدورف كمدير فني مؤقت للفريق حتى نهاية الموسم الحالي، مع إقالة سولاري بشكل رسمي.
أما قائمة المرشحين لقيادة ريال مدريد في الموسم المقبل، فإنها تضم حتى الآن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الملكي السابق، والبرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد.
وأكد الموقع الإسباني أن زيدان ومورينيو لن يوافقا على قيادة الميرنجي فيما تبقى من الموسم الحالي (12 جولة بالدوري الإسباني).
وكان ريال مدريد مر بأسبوع مرير ودع خلاله بطولتي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الابتعاد عن المنافسة على لقب الليجا إثر اتساع الفارق مع برشلونة المتصدر إلى 12 نقطة.
مرشح مفاجئ على طاولة ريال مدريد لخلافة سولاري




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