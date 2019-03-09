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انتاج مواد بلاستيكية من اعشاب البحر في البلاد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 تحذر الأمم المتحدة من أن البحار والمحيطات في العالم ستحتوي بحلول العام 2050 على نفايات البلاستيك بحجم يفوق حجم الأسماك فيها مما يضع البيئة في الكرة الأرضية في خطر كبير.  وفي ظل هذا التحذير يقول علماء إسرائيليون انهم تمكنوا من تطوير مادة بلاستيكية قابلة للتحلل يتم انتاجها من اعشاب البحر ويمكن ان تؤدي الى انخفاض كميات المواد البلاستيكية التي تلوث مياه البحار حاليا.  وتشير المعطيات نشرتها دائرة الإحصاء البريطانية وجمعية ناشيونال جيوغرافيك الى ان بني البشر قاموا خلال العقود الستة الماضية بإنتاج 8.3 مليارات طن من البلاستيك وقد تمت إعادة تدوير 9% فقط منها ونظرا الى ان مدة تحلل المواد البلاستيكية تبلغ حوالي 400 سنة فان معظم هذه الكمية الهائلة لا تزال تلوث البيئة وخاصة البحار والمحيطات مما يلحق اضرارا بيئية جمة بالكائنات البحرية.  ويشار الى ان المواد البلاستيكية المنتجة من المواد النباتية تتحلل بوتيرة أسرع من تلك المنتجة من النفط ومشتقاتها.  ويقول العلماء من جامعة تل ابيب ان المادة التي قاموا باختراعها من اعشاب البحر تتحلل بسرعة اذ ان هناك ميكروبات وجراثيم تتغذى بها وانها قابلة لإعادة التدوير . وقد تم نشر نتائج البحث الذي اجراه العلماء الإسرائيليون في مجلة علمية شهيرة بالعالم وافيد ان باحثين هما الدكتور الكسندر غولبرغ من قسم العلوم البيئية في الجامعة والبروفيسور ميخئيل غوزين وهو عالم في الكيمياء والعالم الهندي سوبراتيم غوش.  وقال الدكتور غولبرغ ان المواد البلاستيكية المنتجة من المواد الحيوية ستكون جزءا من الحل لمشكلة التلوث التي تشكلها المواد البلاستيكية العادية غير انه أضاف ان هناك ثمنا بيئيا للبلاستيك الحيوي وهي ان انتاجه يتطلب كميات كبيرة من الماء الصالح للري ومساحات من الأرض لزراعة النباتات التي تستخدم عملية الإنتاج الا ان الاختراع الجديد يستخدم اعشاب البحر المتوفرة بكميات كبيرة في البحار والمحيطات ويمكن أيضا زراعتها في الشواطئ وحتى في مياه مالحة.وأضاف ان الاختراع الجديد سيمنح دولا تعاني من نقص في المياه العذبة الفرصة لتقوم بإنتاج المواد البلاستيكية بالطريقة الجديدة عوضا عن البلاستيك النفطي الامر الذي قد تكون له ابعاد اقتصادية بالإضافة الى تلك البيئية.  وتابع رئيس فريق الباحثين يقول ان الفريق يعمل أيضا على تطوير مواد أخرى قابلة للتحلل السريع وذات خواص مفيدة للصناعات المختلفة كما اعتبر الدكتور غولبرغ ان البحوث الحالية قد تفضي الى انتاج مواد غذائية في ظل الطلب المتزايد عالميا على هذه المواد.
انتاج مواد بلاستيكية من اعشاب البحر في البلاد




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