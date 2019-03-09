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يافة الناصرة تفجع بوفاة المربي عفو خليلية مدير مدرسة رؤوف ابو حاطوم الثانوية



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رئيس مجلس محلي يافة الناصرة، ماهر خليلية، ونواب رئيس المجلس والاعضاء وكافة عاملي وعاملات المجلس المحلي، ينعون بمزيد من الحزن والأسى الشخصية التربوية الاجتماعية الوطنية البارزة،الدكتور عفو حسين خليليه (ابو عباس)مدير مدرسة رؤوف ابو حاطوم الثانوية الذي وافته المنية عن عمر ناهز 65 عاما.

إن تراث الأستاذ عفو وبصماته المضيئة على المسيرة التعليمية في يافة الناصرة باقية أبدًا في قلوب الاجيال الصاعدة التي نشأت واشتد عودها على هدى قيادته التربوية. ويافة الناصرة، البلدة التي أحبها وبذل كل ما في استطاعته لعزتها، حافظة العهد لفكره النير ولمسيرته الاجتماعية الجامعة لكل أبناء يافة الناصرة.

إننا نتوجّه إلى زوجة فقيدنا الغالي وابنه وبناته وإخوته وأخواته وعموم آل خليلية في يافة الناصرة وخارجها وإلى الهيئة التدريسية والطلاب في مدرسة رؤوف أبو حاطوم الثانوية باحر التعازي راجين لهم الصبر والسلوان وحسن العزاء.

رحم الله فقيدنا الغالي وعزاؤنا بالأجيال الصاعدة السائرة على دربه.


 وسيشيع جثمانه الطاهر يوم السبت 9/3/2019، عند صلاة الظهر من بيته الكائن في يافة الناصرة في حي الجبل، للصلاة عليه في المسجد القديم ومن ثم الى مثواه الاخير في المقبرة الشمالية.




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