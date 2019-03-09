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3 اصابات باطلاق نار خلال شجار عائلي في عرب الغريفات



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افاد الناطق بلسان شرطة الشمال أن 3 اشخاص اصيبوا باطلاق نار خلال شجار عائلي عنيف في عرب الغريفات بالزرازير مساء الجمعة .


وأضاف الناطق بلسان الشرطة :"اطلاق النار وقع خلال الشجار , الطواقم الطبية نقلت المصابين بجراح وصفت بالمتوسطة الى مستشفى هعيمك في العفولة لاستكمال العلاج , الشرطة باشرت التحقيق ".
3 اصابات باطلاق نار خلال شجار عائلي في عرب الغريفات




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