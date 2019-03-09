3, اصابات, باطلاق, نار, خلال, شجار, عائلي, في, عرب, الغريفات,

وأضاف الناطق بلسان الشرطة :"اطلاق النار وقع خلال الشجار , الطواقم الطبية نقلت المصابين بجراح وصفت بالمتوسطة الى مستشفى هعيمك في العفولة لاستكمال العلاج , الشرطة باشرت التحقيق ".

افاد الناطق بلسان شرطة الشمال أن 3 اشخاص اصيبوا باطلاق نار خلال شجار عائلي عنيف في عرب الغريفات بالزرازير مساء الجمعة .

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