الطقس:ارتفاع, طفيف, على, درجات, الحرارة, واجواء, معتدلة,

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قالت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، إن مدينة القدس ستبقى فلسطينية والعاصمة...
أكثر من ٤٠ ألف مصل أدوا اليوم صلاة الجمعه في المسجد الاقصى المبارك اليوم. وأكد...
أكد مصدر رسمي اردني أن الحكومة الاردنية مستمرة في إجراء اتصالات وتحركات...
توفي صباح اليوم الجمعة، طفلاً متأثراً باصابته بحروق إثر حريق شبّ في منزل والده في...
بمناسبة يوم المرأة العالمي، نظم مركز طرعان الجماهيري، برعاية المجلس المحلي،...
اعتُقل شابان في قرية كفر مندا بشبهة إطلاق ألعاب نارية الليلة الماضية باتجاه أحد...
اسفرت حملة واسعة للشرطة في منطقة الشمال عن ضبط عشرات قطع الأسلحة على اختلاف...
أعلن الناطق بلسان الهستدروت يانيف ليفي انه في اعقاب التوصل الى تفاهمات بين...
دعا نشطاء للنفير إلى باحات المسجد الأقصى ومواجهة قرارات الشرطة في الابعاد التي...
يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة اليوم للمشاركة في الجمعة الـ 50 لمسيرات العودة، التي...