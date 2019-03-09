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الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة واجواء معتدلة



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الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة واجواء معتدلة




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