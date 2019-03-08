أول, الراحلين, عن, الملكي.., مارسيلو, يتفق, على, بنود, عقده, مع, يوفنتوس,

ذكرت تقارير صحفية أن المدافع البرازيلي مارسيلو اتفق مع نادي يوفنتوس الإيطالي على بنود العقد الذي سيربطه بالفريق بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت التقارير أن مارسيلو وافق على الرحيل إلى يوفنتوس بداية من الصيف المقبل والاجتماع مجددا بصديقه كريستيانو رونالدو الذي رحل إلى إيطاليا قبل انطلاق الموسم الحالي.ونقلت صحيفة "أس" الإسبانية معلومات تؤكد أن مارسيلو وافق على عقد سيربطه بنادي يوفنتوس لمدة أربعة مواسم مقابل 12 مليون يورو سنويا.وتراجع أداء مارسيلو بشكل لافت خلال هذا الموسم، وأصبح بديلا للشاب الإسباني ريغيلون خلال المباريات الأخيرة، وهو ما دفعه لمطالبة إدارة النادي الملكي بالسماح له بالرحيل.وفي حال إكمال الاتفاق، سينهي مارسيلو مسيرة امتدت 13 موسما مع ريال مدريد، توج خلالها بكل الألقاب الممكنة مع الفريق، وكان أحد صناع الثلاثية التاريخية في دوري أبطال أوروبا.