ماي, تحذر:, بريطانيا, قد, لا, تخرج, أبدا, من, الاتحاد, الأوروبي,

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قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في الاحتفال بالذكرى الـ30 لتأسيس “هيئة دعم...
كشفت نائبة وزير الدفاع الروسي، تاتيانا شيفتسوفا، عن أن أكثر من 40 ألفا من حسناوات...
احتشد آلاف المتظاهرين في العاصمة الجزائرية فيما أطلق عليه "جمعة الحسم"، احتجاجا...
غرد رئيس حكومة لبنان، سعد الحريري، بمناسبة يوم المرأة العالمي معتبرا عدم...
اليوم العالمي للمرأة، أو عيد المرأة، يوم للوقوف عند نضالات ومعاناة المرأة وكذلك...
كشف عضو في لجنة الفتوى بالأزهر الشريف في مصر، عن تعيين مؤذن أخرس في وزارة الأوقاف...
أعلن وزير الإعلام ونائب رئيس الوزراء والمتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو...
أكد علماء وجود أول كوكب خارجي محتمل رصده تلسكوب "كيبلر" المتقاعد، بعد صراع كبير مع...
أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الخميس، أن أمريكا هي من تسعى للتفاوض مع...
غاب رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، للمرة الأولى عن قائمة أغنياء العالم...