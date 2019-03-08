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ماي تحذر: بريطانيا قد لا تخرج أبدا من الاتحاد الأوروبي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن نواب مجلس العموم يواجهون "خيارا حاسما" الأسبوع المقبل بشأن ما إذا كانوا سيدعمون اتفاقها الخاص بالخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، محذرة من أنه في حال رفضهم الاتفاق "فإن بريطانيا قد لا تخرج أبدا" من الاتحاد.



وأضافت ماي في كلمة لها في غريمسبي شرقي إنجلترا، "ادعموه وسوف تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، ارفضوه ولن يعلم أحد ما الذي سيحدث، قد لا نترك الاتحاد الأوروبي لشهور كثيرة، وقد نغادره دون الحماية التي سيوفرها الاتفاق. وقد لا نغادر على الإطلاق".


وقالت رئيسة الوزراء البريطانية إن "تأخير الخروج قد يخلق مشاكل جديدة، وقد يعني عدم قدرتنا على إنهاء حرية التنقل، وعدم قدرتنا على إبرام الاتفاق التجاري الخاص بنا، وعدم استعادة السيطرة، وهو ما صوّت لصالحه الشعب البريطاني، وقد يؤدي التأجيل لشيء آخر وهو استفتاء شعبي آخر".


وأوضحت أنه إذا رفض النواب الاتفاق فلا يوجد أي شيء، مؤكدة أنها "ستكون لحظة أزمة"، حيث سبق أن قالت للقادة الأوروبيين إن المفاوضات بحاجة إلى "دفعة أخرى".


ويصوّت النواب البريطانيون الثلاثاء على الاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع بروكسل، والذي قد يتضمن عناصر جديدة بعد جولة مفاوضات مقبلة نهاية هذا الأسبوع.


وفي حال خسارة ماي تصويت الثلاثاء، يصوّت النواب الأربعاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وإذا رفض النواب خروجا من دون اتفاق، يصوتون الخميس بشأن الطلب من الاتحاد تمديد المهلة.




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