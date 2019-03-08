لماذا, يجب, أن, ينام, الإنسان؟,

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كثير منا من لا يستطيع بداية يومه بدون قهوة الصباح، وعلى الرغم من تأكيد دراسات على...
كشف تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن دراسات عديدة أثبتت تأثير الأجواء...
يعاني كثير من الناس خاصة النساء من تورم الساقين والقدمين، ويرجع ذلك لأسباب عديدة،...
كشفت بيانات حكومية جديدة، الخميس، أن النرويج تعاني من مشكلة في الخصوبة هي الأكبر...
في السابق كان العلماء ينصحون الرياضيين بشرب الماء بعد ممارسة التمارين الرياضية...
أظهر العلماء لأول مرة أن الدماغ متورط في تطوير حالة قلبية تسمى "اعتلال تاكوتسيبو"،...
خلصت مراجعة بحثية إلى أن ضغط الدم لدى البالغين الذين يمارسون "اليوغا" مع تمرينات...
أفادت دراسة جديدة بأن فطرا مرتبطا بقشرة الرأس، يمكن أن يكون عاملا حاسما في...
نشر موقع "آف بي.ري" الروسي تقريرا، تحدث فيه عن التغييرات التي تطرأ على جسم الإنسان...
قد يكون شفاؤك من مرض ما على حساب زيادة وزنك، هذا ما يؤكده كثير من الخبراء الذين...