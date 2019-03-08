مانشستر, سيتي, مهدد, بالاستبعاد, من, دوري, أبطال, أوروبا,

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، أنه فتح تحقيقا حول ما إذا كان مانشستر سيتي خرق قواعد اللعب المالي النظيف، وهي مخالفة قد تؤدي إلى استبعاده من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال "اليويفا" في بيان: "فتحت غرفة التحقيق التابعة لهيئة المراقبة المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم، تحقيقا رسميا بحق نادي مانشستر سيتي، بسبب الخروقات المحتملة لقوانين اللعب المالي النظيف"، مضيفا "سيركز التحقيق على العديد من الخروقات المزعومة لقوانين اللعب المالي النظيف، التي تم نشرها مؤخرا في وسائل الإعلام المختلفة".ورد النادي الإنجليزي ببيان قائلا: "مانشستر سيتي يرحب بفتح التحقيق رسميا، وهو ما يعتبره النادي فرصة لإنهاء التكهنات التي ظهرت عبر القرصنة غير القانونية ونشر الرسائل الإلكترونية التي خرجت عن سياقها".