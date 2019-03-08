تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-08 16:54:46 مانشستر سيتي مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال أوروبا |  2019-03-08 16:53:53 40 ألف حسناء روسية يخدمن في القوات المسلحة بعضهن في مناصب هامة |  2019-03-08 16:51:27 الآلاف يحتشدون في "جمعة الحسم" بالجزائر |  2019-03-08 14:15:06 محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام : القدس ستبقى عاصمتنا الأبدية والاحتلال لن ينجح في تجريدها من هويتها العربية |  2019-03-08 14:12:34 الحريري وأول وزيرة داخلية في العالم العربي يغرّدان في يوم المرأة العالمي |  2019-03-08 12:52:33 فيديو وصور - أكثر من ٤٠ ألف مصل أدوا اليوم صلاة الجمعه في المسجد الاقصى المبارك |  2019-03-08 12:25:49 تهنئة من الفضاء لجميع النساء بعيد المرأة العالمي |  2019-03-08 12:23:16 اتصالات أردنية إسرائيلية بشأن "باب الرحمة" |  2019-03-08 12:21:52 بعد وفاة شقيقيه.. وفاة طفل أصيب بحريق شب بمنزل والده في الخليل قبل أيام |  2019-03-08 10:05:14 المحقّقة في سلك الشرطة برتبة رقيب أوّل بشائر هواري من الناصرة - للمرأة العربية دور كبير في إحداث التأثير |  2019-03-08 09:57:51 مناسبة للعرفان والاعتراف.. العالم يحتفل بعيد المرأة |  2019-03-08 09:52:47 طرعان - فعاليات خاصة بمناسبة يوم المرأة العالمي |  2019-03-08 09:41:31 مشتبهان بالقاء مفرقعات على بيت في كفرمندا |  2019-03-08 09:38:54 صور - ضبط اسلحة في طوبا، كفر كنا، طمرة، بئر المكسور |  2019-03-08 08:34:35 الغاء الاضراب المقرر ليوم الاحد للعاملين في المهن الطبية |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مانشستر سيتي مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال أوروبا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، أنه فتح تحقيقا حول ما إذا كان مانشستر سيتي خرق قواعد اللعب المالي النظيف، وهي مخالفة قد تؤدي إلى استبعاده من مسابقة دوري أبطال أوروبا.



وقال "اليويفا" في بيان: "فتحت غرفة التحقيق التابعة لهيئة المراقبة المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم، تحقيقا رسميا بحق نادي مانشستر سيتي، بسبب الخروقات المحتملة لقوانين اللعب المالي النظيف"، مضيفا "سيركز التحقيق على العديد من الخروقات المزعومة لقوانين اللعب المالي النظيف، التي تم نشرها مؤخرا في وسائل الإعلام المختلفة".


ورد النادي الإنجليزي ببيان قائلا: "مانشستر سيتي يرحب بفتح التحقيق رسميا، وهو ما يعتبره النادي فرصة لإنهاء التكهنات التي ظهرت عبر القرصنة غير القانونية ونشر الرسائل الإلكترونية التي خرجت عن سياقها".




كلمات متعلقة

مانشستر, سيتي, مهدد, بالاستبعاد, من, دوري, أبطال, أوروبا,

تابعونــا

رسميا.. ميسي يعود لمنتخب الأرجنتين رسميا.. ميسي يعود لمنتخب الأرجنتين 2019-03-08 | 12:25:06

نشر المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم عبر حسابه الرسمي في تويتر، قائمة اللاعبين...

كشف موعد إقالة سولاري من تدريب الريال كشف موعد إقالة سولاري من تدريب الريال 2019-03-08 | 09:59:53

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن إدارة ريال مدريد قررت إقالة الأرجنتيني سانتياغو...

مارسيلو يقفز من مركب ريال مدريد مارسيلو يقفز من مركب ريال مدريد 2019-03-08 | 08:28:09

قرر النجم البرازيلي مارسيلو، الظهير الإيسر لنادي ريال مدريد الإسباني، أن يقفز من...

أليجري يحسم موقف رونالدو من مواجهة أودينيزي أليجري يحسم موقف رونالدو من مواجهة أودينيزي 2019-03-07 | 18:18:32

كشف ماسيميليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، عن موقف البرتغالي كريستيانو...

رئيس ريال مدريد يقترب من اتخاذ "القرار الأكبر" رئيس ريال مدريد يقترب من اتخاذ "القرار الأكبر" 2019-03-07 | 16:00:32

بعد الهزيمة التاريخية التي تعرض لها ريال مدريد على يد أياكس أمستردام الهولندي في...

ميسي يتخذ قرارا جديدا بشأن مواجهة المغرب ميسي يتخذ قرارا جديدا بشأن مواجهة المغرب 2019-03-07 | 14:10:42

يعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، مساء اليوم الخميس، قائمة...

كلوب يدير ظهره لريال مدريد كلوب يدير ظهره لريال مدريد 2019-03-07 | 12:30:21

كشف تقرير صحفي، عن موقف الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، من تدريب...

زيدان يدرس العودة لريال مدريد زيدان يدرس العودة لريال مدريد 2019-03-07 | 11:00:35

كشف تقرير إعلامي، عن تفكير المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، في العودة من جديد...

برشلونة يسعى للتعاقد مع زميل محمد صلاح برشلونة يسعى للتعاقد مع زميل محمد صلاح 2019-03-07 | 10:00:52

ذكرت تقارير صحفية أن نادى برشلونة يسعى للتعاقد مع زميل الدولي المصري محمد صلاح في...

نيمار: حكام الفيديو لا يفهمون شيئا في كرة القدم نيمار: حكام الفيديو لا يفهمون شيئا في كرة القدم 2019-03-07 | 08:39:55

صب النجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان غضبه على تقنية الفيديو بعد خروج...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سقوط امطار دائرة الارصاد الجوية توئثيق حادث طرق مروع اصابة شخصين مدينة رهط سيارتين اسعاف مدخل ام الفحم مواجهات حرق اطارات الشارع الرئيسي الشرطة انقلاب شاحنتين حادث طرق مروع كريات جت شارع 6 أزمة سير شرطة اسعافجلجولية حرق اطارات مواجهات حرق اطارات مقبرة رمية العمل التطوعي صلاح سواعد تحاول كرمئيل شرطة شابين يافة الناصرة طعن عملية نيتهما اعتقال تمديد محكمة سكين احمد دوابشة زيارة حديقة حيوانات قرية دوما يغادر المستشفى الطفل صلاة التراويح الاخيرة شهر رمضان مسجد عمر المختار يافة الناصرة المسيح الانجليكية الاسقفية تخرج فوجا جديدا من طلابها اجواء احتفالية الناصرة النصارة عيلوط انقطاع مياه تعلن شركة مياه الجليل توثيق اطلاق نار فيديو شابين المكر ملثمان مسدس بندقية ازالة ورم سرطاني من رأس شابة عروس من مدينة حيفا مستشفى الجليل الغربي حجاج بيت الله الحرام انطلاق حافلة قرية الرينة اصابة خطيرة مفرق الناعورة الشاب احمد زعبي حادث طرق علق داخل سيارة الشرطة اسعاف مصرع شاب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com