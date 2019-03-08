مانشستر, سيتي, مهدد, بالاستبعاد, من, دوري, أبطال, أوروبا,

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نشر المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم عبر حسابه الرسمي في تويتر، قائمة اللاعبين...
كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن إدارة ريال مدريد قررت إقالة الأرجنتيني سانتياغو...
قرر النجم البرازيلي مارسيلو، الظهير الإيسر لنادي ريال مدريد الإسباني، أن يقفز من...
كشف ماسيميليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، عن موقف البرتغالي كريستيانو...
بعد الهزيمة التاريخية التي تعرض لها ريال مدريد على يد أياكس أمستردام الهولندي في...
يعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، مساء اليوم الخميس، قائمة...
كشف تقرير صحفي، عن موقف الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، من تدريب...
كشف تقرير إعلامي، عن تفكير المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، في العودة من جديد...
ذكرت تقارير صحفية أن نادى برشلونة يسعى للتعاقد مع زميل الدولي المصري محمد صلاح في...
صب النجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان غضبه على تقنية الفيديو بعد خروج...