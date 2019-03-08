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الحريري وأول وزيرة داخلية في العالم العربي يغرّدان في يوم المرأة العالمي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



غرد رئيس حكومة لبنان، سعد الحريري، بمناسبة يوم المرأة العالمي معتبرا عدم الاستفادة من طاقات المرأة خسارة وطنية، فيما أشادت وزيرة الداخلية اللبنانية بالتكافؤ والمساواة بين الجنسين.


وغرّد الحريري على حسابه في تويتر قائلا: "نلتزم مواصلة العمل من أجل المساواة في الحقوق كما في الواجبات بين المواطنين وتمكين المرأة من قيادة القطاعات كافة، لتحقيق التنمية والنهوض الاقتصادي والتوازن في مجتمعنا، لأن تفويت الإفادة من هذه الطاقة هو خسارة وطنية".  



 في ⁧#يوم_المرأة_العالمي⁩ نلتزم مواصلة العمل من اجل المساواة في الحقوق كما في الواجبات بين المواطنين وتمكين المرأة من قيادة القطاعات كافة لتحقيق التنمية والنهوض الاقتصادي والتوازن في مجتمعنا لان تفويت الإفادة من هذه الطاقة هو خسارة وطنية ⁦#balanceforbetter


كما غردت وزيرة الداخلية والبلديات اللبنانية، ريا الحسن، عبر حسابها على "تويتر" بالقول: "في يوم المرأة العالمي، لا بد من تحية مزدوجة، الأولى للمرأة اللبنانية التي أفتخر بها وأدعوها لتقديم المزيد من النجاحات والإنجازات، والثانية للرجل اللبناني الذي بات يؤمن اكثر فاكثر بضرورة تكافؤ الفرص والتساوي بالحقوق بين الجنسين. معا نحو التكامل لتحقيق نمو مستدام في مجتمعنا". 




 في يوم المرأة العالمي لا بدّ من تحيّة مزدوجة، الأولى للمرأة اللبنانية التي أفتخرُ بها وأدعوها لتقديم المزيد من النجاحات والإنجازات، والثانية للرجل اللبناني الذي بات يؤمن اكثر فاكثر بضرورة تكافؤ الفرص والتساوي بالحقوق بين الجنسَين ... معاً نحو التكامل لتحقيق نموّ مستدام في مجتمعنا



ويذكر أن ريا الحسن هي أول وزيرة داخلية من الجنس اللطيف في العالم العربي. ولكن يجدر الذكر أن أول امرأة في الوطن العربي تشغل منصبا وزاريا هي الدكتورة العراقية نزيهة جودت الدليمي، حيث عينت بمنصب وزيرة البلديات والأشغال في الحكومة العراقية عام 1959 .




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