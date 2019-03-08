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فيديو وصور - أكثر من ٤٠ ألف مصل أدوا اليوم صلاة الجمعه في المسجد الاقصى المبارك



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



أكثر من ٤٠ ألف مصل أدوا اليوم صلاة الجمعه في المسجد الاقصى المبارك اليوم.



وأكد مسؤول أردني رفيع المستوى، أن بلاده ما زالت تُجري اتصالات "مُكثّفة" مع إسرائيل والمجتمع الدولي، من أجل "الدفاع عن مُصلى باب الرحمة" في المسجد الأقصى المبارك.


ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية عن هذا المسؤول قوله، إن "الأردن يحاول الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في مُصلى باب الرحمة"، مشددا على أن عمّان "تُعارض الطلبات الإسرائيلية بإغلاقه".




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