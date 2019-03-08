أول, كلمة, نطقها, ابن, زياد, برجي, «بابا».., فيديو, طريف,

شارك النجم اللبناني زياد برجي محبيه بمقطع فيديو طريف، أعرب من خلاله عن سعادته بكون أول كلمة ينطقها ابنه كانت «بابا».

زياد نشر فيديو لابنه «يوسف»، ظهر فيه يردد كلمة «بابا»، وكتب معلقاً عليه: «تقبر عيون البابا.. يا قلبي أنت.. اول كلمة ليوسف حبيبي بابا / سناء ما تزعلي صرنا صلح نور قالت ماما اول كلمة»، حيث لاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً بين فانز الفنان اللبناني، الذين اعربوا عن اعجابهم بطرافة الفيديو، داعين الله أن يحفظ للفنان ابنه.يوسف، هو الابن الثاني لزياد برجي من زوجته المغربية سناء، والذي رزق به في أغسطس الماضي، وكان قد رُزق بمولودته الأولى «نور» في أكتوبر عام 2015.من ناحية أخرى، يجهز زياد برجي لعمل غنائي جديد يتعاون فيه مع النجم السوري جورج وسوف، كما أنه يستعد لإحياء حفل غنائي بولاية نيوجيرسي الأمريكية يوم 30 مارس المقبل.يُذكر أن زياد حقق شعبية وجماهيرية عريضة على الساحة الغنائية خلال الفترة القصيرة الماضي، بعد نجاح أغنية «شو حلو»، والتي تخطت حاجز 175 مليون مشاهدة على «يوتيوب»، كما تخطت أغنيته الجديدة «مش طايق»، حاجز الـ14 مليون مشاهدة عبر «يوتيوب»، وكذلك أغنية «قاعد على قلبك»، التي تخطت نسبة مشاهدتها 2 مليون مشاهدة.