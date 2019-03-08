أول, كلمة, نطقها, ابن, زياد, برجي, «بابا».., فيديو, طريف,

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قالت الفنانة السورية، سوزان نجم الدين، إنها إنسانة محجبة أخلاقيا من الداخل أكثر...
نُقل الفنان المصري خالد سليم إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة. الأطباء...
تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنانة العراقية شذى حسون...
التقت النجمة اللبنانية نجوى كرم بالفنان السوري جورج وسوف، وهو اللقاء الذي وصفه...
بعد فترة قصيرة على زواج الممثلة التركية هازال كايا من المُمثّل والمخرج علي أطاي،...
فاجأت الفنانة المصرية راندا البحيري جمهورها بإطلالة غير معتادة لها وذلك في أحدث...
تشارك الفنانة المصرية يسرا اللوزي، في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «كلبش 3»،...
تناقل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الفنان العراقي...
أثناء حلولها ضيفة على البرنامج الخليجي "مع حمد شو" ، الذي يقدّمه الاعلامي الكويتيّ...
بعد الحديث عن أن فكرة برنامج المقالب الذي سيقدمه الممثل المصري رامز جلال خلال...