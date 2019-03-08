رسميا.., ميسي, يعود, لمنتخب, الأرجنتين,

نشر المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم عبر حسابه الرسمي في تويتر، قائمة اللاعبين الذين تمت دعوتهم لخوض مباراتي فنزويلا والمغرب الوديتين، في الـ22 والـ26 من الشهر الجاري على الترتيب.

وشهدت القائمة عودة قائد منتخب "التانغو" وهدافه التاريخي ليونيل ميسي.وكان "البرغوث" قرر الابتعاد قليلا عن أجواء المنتخب بعد المشاركة المخيبة للآمال لـ"راقصي التانغو" في مونديال روسيا 2018، حيث عانى رفاق ميسي الأمرين للتأهل عن مجموعتهم، ثم انتهى مشوارهم في ثمن النهائي على يد فرنسا (3-4) التي توجت لاحقا بلقب البطولة.