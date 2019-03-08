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الفطر والزنجبيل والكاكاو لقهوة أكثر فائدة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كثير منا من لا يستطيع بداية يومه بدون قهوة الصباح، وعلى الرغم من تأكيد دراسات على ضرورة الحد من القهوة، إلا أن هناك أخرى تفيد بأن 5-6 فناجين قهوة يوميا قد تكون لها فوائد صحية.



فيما يلي بعض المقترحات التي قدمتها بعض الدراسات الجديدة لبعض الإضافات لمشروب القهوة، والتي تجعله أكثر فائدة للصحة العامة:


- القهوة مع الفطر تعزز المناعة وتكافح الأورام


لا تندهش عزيزي القارئ، فمهما كان ذلك أمرا غريبا، يؤكد الباحثون في دراسة جديدة أن مشروب القهوة مع الفطر، مع كل غرابته، سوف يكون مفيدا للغاية. ذلك أن الفطر غنيّ بمضادات الأكسدة، بينما تشير نتائج التجارب التي أجريت على الفئران، إلى أن مضادات الأكسدة تعزز مناعة الجسم من خلال تحفيز منظومتها، وتمنع الإصابة بأمراض الكبد، وعلاوة على ذلك فهي مضادة للأورام.


- القهوة مع الزنجبيل


تنشط خصائص الزنجبيل بمجرد إضافته إلى القهوة، لذلك يتميز هذا المشروب بفائدته الكبيرة بعد النشاط البدني والتمارين الرياضية، حيث يساهم في تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم، وتحسين عملية الهضم، وتخفيف آلام العضلات، وتلك أمور مهمة عقب التمارين الرياضية الشاقة، علاوة على قدرة هذا المشروب على مكافحة الالتهاب بوصفه مضادا قويا للأكسدة.


- القهوة مع الكركم


يحتوي الكركم على مركب "كركومين"، الذي يعطيه اللون الأصفر، وهو مضاد قوي للأكسدة والالتهابات. لذلك فإن هذا المشروب يفيد في حالات انتفاخ البطن، حيث يعمل الكركومين على تثبيت واستقرار عملية الهضم، ما يقلل من الانتفاخ ويمنع الإمساك. وفوق هذا وذلك، تشير بعض الدراسات إلى قدرة "الكركومين" على التقليل من خطر الاكتئاب.


- القهوة مع الكاكاو


يتربع مزيج القهوة والشوكولاتة على عرش أفضل المشروبات في العالم، بيد أن الأطباء ينصحون بعدم الإفراط في تناول السكر. لذلك فمن الممكن إضافة مسحوق الكاكاو إلى القهوة، حيث يمنع الكاكاو حدوث الالتهابات، ويخفض مستوى الكوليسترول "الضار" في الدم، بالإضافة لخصائصه المهمة في تنشيط الدماغ وتحسين المزاج العام للإنسان.




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