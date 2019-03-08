أكد مصدر رسمي اردني أن الحكومة الاردنية مستمرة في إجراء اتصالات وتحركات دبلوماسية مكثفة مع السلطات الإسرائيلية والمجتمع الدولي من أجل حماية مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك.

واوضح المصدر لـ”صحيفة الغد”، أن الإجراءات الأردنية المتبعة حاليا، تتمحور حول حل الأزمة على اساس احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في باب الرحمة.