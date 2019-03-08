بعد, وفاة, شقيقيه.., وفاة, طفل, أصيب, بحريق, شب, بمنزل, والده, في, الخليل, قبل, أيام,

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أكثر من ٤٠ ألف مصل أدوا اليوم صلاة الجمعه في المسجد الاقصى المبارك اليوم. وأكد...
أكد مصدر رسمي اردني أن الحكومة الاردنية مستمرة في إجراء اتصالات وتحركات...
بمناسبة يوم المرأة العالمي، نظم مركز طرعان الجماهيري، برعاية المجلس المحلي،...
اعتُقل شابان في قرية كفر مندا بشبهة إطلاق ألعاب نارية الليلة الماضية باتجاه أحد...
اسفرت حملة واسعة للشرطة في منطقة الشمال عن ضبط عشرات قطع الأسلحة على اختلاف...
أعلن الناطق بلسان الهستدروت يانيف ليفي انه في اعقاب التوصل الى تفاهمات بين...
دعا نشطاء للنفير إلى باحات المسجد الأقصى ومواجهة قرارات الشرطة في الابعاد التي...
يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة اليوم للمشاركة في الجمعة الـ 50 لمسيرات العودة، التي...
اليوم الجمعة يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع...
"المساواة قيمة أساسية للاتحاد الأوروبي ومبدأ سنواصل النضال من أجله. ولا تخرج...