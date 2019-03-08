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بعد وفاة شقيقيه.. وفاة طفل أصيب بحريق شب بمنزل والده في الخليل قبل أيام



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 توفي صباح اليوم الجمعة، طفلاً متأثراً باصابته بحروق إثر حريق شبّ في منزل والده في الخليل قبل ايام.



وقال لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، إن طفلاً توفي جراء اصابته بحريق شب بمنزل والده بالبلدة القديمة في الخليل قبل ايام.


وأضاف أن هذا الطفل هو الثالث الذي توفي من عائلته جراء الحريق، حيث توفي شقيقيه خلال الحريق.




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